﻿Güstrower Mutter entführt Sohn nach Bolivien: Niklas (8) ist nach fast vier Jahren wieder bei seiner Oma

Güstrow. Es ist ein besonderer Flug, der am Donnerstag um kurz nach 13 Uhr auf dem Flughafen Hamburg gelandet ist. Ein Flug der Freiheit für einen jungen Güstrower: Ende 2019 war Niklas B. von der eigenen Mutter nach Bolivien entführt worden. Fast vier Jahre kämpften Niklas’ Vater René und seine Oma Ingrid darum, den heute Achtjährigen aus den Fängen von Verschwörungstheoretikern wieder nach Hause holen zu dürfen. Endlich mit Erfolg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während die Mutter – Peggy B. – in einem bolivianischen Gefängnis sitzt, gibt es für Niklas nun erst mal Geschenke. Und Torte. Die Geschichte einer Entführung und des langen Wartens auf ein Happy End.

Güstrower Kind entführt: Mutter fürchtet den Weltuntergang

Das Martyrium der Familie B. beginnt im Jahr 2019. Mit Pannen bei den Behörden im Landkreis Rostock und in der Barlachstadt Güstrow. Denn was einst als Bilderbuch-Ehe zwischen Peggy und Niklas’ Vater René, als das perfekte Glück mit Traumhäuschen auf dem Land und Nachwuchs begann – zu diesem Zeitpunkt ist es schon zerbrochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Richter sprechen René das Sorgerecht zu, Niklas’ Pass wird eingezogen – weil die Mutter sich im Internet immer wieder mit Verschwörungstheorien befasst haben soll, den Untergang Deutschlands befürchtet und wiederholt von Flucht und Ausreise spricht. Peggy B. soll Kontakt zu Weltuntergangspredigern in Südamerika gesucht haben.

Lesen Sie auch

Der Stadtverwaltung in Güstrow gaukelt sie vor, Niklas’ Pass verloren zu haben, und bekommt einen neuen. Im Herbst 2019 haut Peggy B. dann ab. Mit Niklas und dessen kleinem Bruder aus einer zweiten Beziehung. Nach Santa Cruz in Bolivien. „Es gab nur noch zwei Wahrheiten für meine Ex-Frau: die Bibel und Youtube“, erzählte René B. der OZ bereits Anfang 2020, kurz nach der Entführung.

Güstrower Mutter wird im Frühjahr in Bolivien festgenommen

Es beginnt ein jahrelanges Tauziehen zwischen Behörden und Anwälten. Im Frühjahr erwirkt das Landeskriminalamt MV einen internationalen Haftbefehl gegen Peggy B. und deren Mutter Katja K. – und die Behörden in Südamerika reagieren: Anfang März nimmt eine Spezialeinheit der bolivianischen Polizei die beiden deutschen Frau fest, Boliviens Kabinettschef Eduardo Del Castillo Del Carpio verkündet den Zugriff öffentlichkeitswirksam im Internet – und spricht von einem Schlag gegen illegale, kriminelle Ausländer im Land.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieses Bild veröffentlichte die bolivianische Regierung nach der Festnahme von Peggy B. und ihrer Mutter Katja K. (links) im März. © Quelle: Regierung Bolivien

Doch Peggy B. wehrt sich vor Gericht, das Verfahren zieht sich über weitere vier Monate. Eine Hilfsorganisation kümmert sich um Niklas und seinen kleinen Bruder. Nach der endgültigen Entscheidung der Richter in Südamerika stieg Vater René selbst in den Flieger und flog dorthin. Am Mittwoch startete nun endlich der Flieger in die Heimat. Über Sao Paulo nach Frankfurt, weiter nach Hamburg und nach Güstrow.

Niklas musste in Bolivien Schokolade auf dem Markt verkaufen

Wie es Niklas in Bolivien ergangen ist – Großmutter Ingrid B. weiß dazu kaum etwas. Kontakt zur Mutter gab es nur ein Mal. Via E-Mail. „Unsere bolivianische Anwältin hat sie erreicht. Wir hatten auf ein Foto gehofft.“ Fehlanzeige. Wie Niklas gelebt hat, wo genau – seine Familie in Güstrow kann es nur erahnen. „Sie waren ja illegal in Bolivien.“ Jeden Mittwoch und Sonnabend soll die Mutter mit dem Jungen auf einem Markt gestanden haben – um Süßigkeiten zu verkaufen. Das hat ein Marktverkäufer erzählt.

Nach Peggys Festnahme und den Berichten darüber in bolivianischen Medien hatte er Familie B. gegoogelt, einen OZ-Artikel von 2019 im Internet entdeckt und sich in Güstrow gemeldet. „Wir wissen von dem netten Herren, dass Niklas gesund aussieht – und perfekt Spanisch und Deutsch spricht.“ Zwischendurch gab es mehrfach gewalttätige Unruhen in dem Land. Ein Asylantrag von Peggy wurde schon vor Jahren von den bolivianischen Behörden abgelehnt.

Oma aus Güstrow gibt nicht auf: „Wir hatten doch keine Wahl“

Ingrid B. will aber nicht mehr über die vergangenen Jahre sprechen: „Sie waren eine Berg- und Talfahrt, permanent zwischen Hoffnung und Enttäuschung.“ Eine Freundin habe sie gefragt, wie sie, ihr Mann und ihr Sohn das alles aushalten können, wie sie immer neue Kraft schöpfen: „Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Wir hatten doch keine andere Wahl“, sagt die Güstrowerin. „Wir haben immer zusammengehalten, uns gegenseitig Kraft gegeben. Als die Nachricht von der Festnahme der Ex-Schwiegertochter kam, sei sie in Tränen ausgebrochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ingrid B. weiß, dass die nächsten Wochen noch mal hart werden. Für Niklas ist das Zuhause in der Barlachstadt nun erst mal die Fremde, das Unbekannte. Was Oma Ingrid Kraft und Hoffnung schöpfen lässt: „Er hat seinen Papa sofort erkannt und wollte sofort mit ihm zurück nach Deutschland.“ Langsam, behutsam soll er sich an das neue, alte Leben gewöhnen. „Mit Engelsgeduld und viele Liebe werden wir das schaffen“, sagt die Großmutter.

Niklas bekommt zum Geburtstag von seiner Familie Lego

Am Freitag wird aber erst mal gefeiert. Niklas hatte am Mittwoch Geburtstag. Oma Ingrid backt eine Torte. Und Geschenke wird es geben. „Lego“, verrät Oma Ingrid. Damit hat Niklas am liebsten gespielt. Weihnachten 2019 – in dem Jahr, in dem seine Mutter in verschleppte – wollte der Weihnachtsmann ein Spiderman-Set von Lego bringen. „Das haben wir für ihn aufgehoben.“ Auch Schulsachen hat sie schon besorgt. Nach den Ferien soll Niklas endlich eingeschult werden. In Güstrow. „Den Ranzen darf er sich aber selber aussuchen“, sagt die Großmutter. Endlich Normalität.

Was sie jetzt empfindet? „Dankbarkeit!“, sagt Ingrid B. „Dafür, dass wir unseren Niklas wieder haben – und für all die Hilfe.“ Ihre Anwältinnen – Sabine Hamann in Güstrow und Rosario Gonzales in Bolivien – hätten nie aufgegeben. „Und ohne die Hilfe der zuständigen Beamten beim Landeskriminalamt MV hätten wir Niklas wohl nie zurückholen können. Diese Polizisten und ihre Verbindungsbeamten beim BKA haben sich festgebissen in den Fall, so viel Herzblut reingesteckt, uns Mut gemacht und getröstet.“

OZ