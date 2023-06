﻿Guido sucht Rostocks „Shopping Queen“ – Wieder Folgen im Fernsehen

Neues Schiff für Bundespolizei

Panne bei Taufe in Warnemünde: Innenministerin Faeser scheitert an Sektflasche – mit Video

Es ist das modernste Einsatzschiff, dass die Bundespolizei See in Deutschland zu bieten hat: Mit großem Bahnhof wurde am Sonnabend die „Neustadt“ in Warnemünde in Dienst gestellt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) als Taufpatin sorgte für einen kuriosen Moment.