﻿Gut und günstig Shoppen in und um Rostock: Diese Flohmärkte lohnen sich

Rostock. Sommerzeit ist Flohmarkt-Zeit: Wer Schätze zu Schnäppchen-Preisen, Spaß und die Gesellschaft netter Leute sucht, wird bei mehreren Veranstaltungen fündig. Die OZ gibt Tipps, welche Trödelmärkte in den kommenden Wochen einen Besuch wert sind.

Los geht es schon an diesem Wochenende: Im Circus Fantasia am Rostocker Stadthafen findet am Samstag (10. Juni) der Flowmarkt statt. Von 10 bis 16 Uhr können Besucher bei freiem Eintritt stöbern. Was sie erwartet? „Flowmarkt ist Upcycling Oase, Kuchenbasar und Kunst. Flowmarkt ist nachhaltig shoppen und Konsumrausch, Schallplattenbörse, Laufsteg und Bibliothek“, wirbt der Veranstalter.

Schnäppchenjagd beim Hanse Center und bei Hanse Outlets

Ramsch und Raritäten bietet Ellen Haase Trödelmarkt-Fans: Sie organisiert seit vielen Jahren Flohmärkte an der Ostsee. In und um Rostock sind für diesen Sommer wieder viele Termine geplant. Der erste ist Samstag (11. Juni). Ab 10 Uhr können Schnäppchenjäger beim Hanse Center in Bentwisch an Ständen stöbern.

Am 9. Juli und am 13. August findet an gleicher Stelle wieder ein Flohmarkt statt. Am 16. Juli hingegen wird bei den Hanse Outlets in Broderstorf getrödelt. Alle Termine sind unter Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Wer selbst bei den Haase-Märkten verkaufen möchte, zahlt bei Neuware 12 Euro Standgebühr für jeden angefangenen Meter, bei Trödel und Handgefertigtem sind es 9 Euro.

Musik, Essen, Kunst und mehr in Rostocks KTV

Lebenslustig geht’s am 14. Juni im Friedhofsweg zu: Von 15 bis 22 Uhr laden das Kontrastkollektiv und das Warnow Valley in die Alte Knabenschule zum Flohmarkt ein. „Wir möchten zusammen mit euch einen zauberhaften Tag verbringen mit Musik, Essen & Trinken, Kunst, Siebdruck-Aktion und vielen weiteren Aktivitäten“, so die Veranstalter auf Instagram.

Trödeln bei Ikea, Globus und Ostsee-Park

Auch Flohmaxx richtet diesen Sommer mehrere Märkte in und um Rostock aus. Der nächste soll am 18. Juni von 10 bis 16 Uhr bei FSN in Broderstorf stattfinden. Weitere Termine: 25. Juni, 30. Juli und 25. August beim Globus in Roggentin; 2. und 23. Juli sowie 6. August beim Ostsee-Park in Sievershagen, 20. August beim Ikea in Rostock-Schutow.

Ponyhof lockt mit Spaß für Shopping-Fans und Familien

In Rostocks Botanischem Garten blüht Trödelfans am 24. Juni was: Von 12 bis 19 Uhr gastiert der Designmarkt Ponyhof in der Grünanlage. Besucher dürfen sich neben Mode, Schmuck, Büchern und Deko-Schätzen auf Künstler, Erfrischungen, Workshops, Musik, Performances und kulinarische Leckerbissen freuen. Der Eintritt kostet 4 Euro. Kreative Köpfe, die den Markt mit ihren Ideen bereichern möchten, können sich per Mail an designmarkt-markt@gmx.de melden.

Antikes, Kinder-Kleidung, Fashion: Größter Markt im Iga-Park

Den größten Flohmarkt in MV will der Iga-Park Besuchern bieten: Die Macher des Nachtflohmarktes aus der Hansemesse laden am 23. Juli mit dem Giga-Markt von 11 bis 17 Uhr zum Bummeln ein.

Die Verkaufsstände stehen im Grünen, das Händlerauto kann am Stand verbleiben und die Besucher shoppen unter freiem Himmel an rund einem Kilometer Ständen. Neben einem Antik-Markt sind auch die bekannten Veranstaltungsreihen Ladyfashion- und Hosenscheißer-Flohmarkt dabei. Frisch Gegrilltes und andere kulinarische Leckerbissen runden das Shopping-Event ab. Der Eintritt kostet 4 Euro, Kinder kommen kostenlos aufs Gelände.

