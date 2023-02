Ein forensischer Psychiater hat am Montag vor Gericht seine Einschätzung zu Andreas S. abgegeben, der wegen dreifachen Mordes in Rövershagen angeklagt ist. Der mutmaßliche Täter zeige einen Mangel an Reue und Empathie sowie Gewissenslosigkeit. Wie die Prognose des Gutachters lautet und ob er den mutmaßlichen Mörder in Sicherheitsverwahrung sieht.

