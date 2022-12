﻿Gute Nachrichten für Strandbesucher: Warum Parken in Rostock doch nicht teurer wird

In der Hauptsaison soll das Parken in Warnemünde künftig 3,60 Euro pro Stunde kosten. So jedenfalls hat es die Bürgerschaft beschlossen. Nun aber könnte die Erhöhung doch noch gestoppt werden – von zwei SPD-Politikern. Woran die Erhöhung „scheitern“ soll und was das Parken dann kosten würde.

