﻿Guter Sex auch in langen Beziehungen: Rostocker Therapeutin gibt Tipps

Rostock. Sexuelle Lustlosigkeit, Schmerzen beim Sex oder Sexfantasien – das sind Themen, mit denen sich die Rostockerin Maika Drews in ihrem beruflichen Alltag auseinandersetzt. Sie ist Sextherapeutin und betreut in ihrer Praxis im Stadtteil Dierkow Einzelpersonen oder Paare.

Seit 2014 arbeitet Drews als Psychologin und Psychotherapeutin. In Gesprächen mit Patienten habe sie gemerkt, dass Sexualität als therapeutisches Thema oft wenig Beachtung fand, obwohl es für viele ihrer Klienten wichtig sei. Deshalb habe sich Drews entschieden, eine Ausbildung als Systematische Sexualtherapeutin zu machen. Seit 2022 bietet sie Sexualtherapie an.

Die Rostockerin gibt im Interview mit der OZ einen Einblick in ihren Praxisalltag und verrät, warum es junge Menschen heute schwerer haben als noch vor einigen Jahren, herauszufinden, was ihnen wirklich gefällt.

Frau Drews, warum wird immer noch so wenig über Sex gesprochen?

Ich glaube, mittlerweile wird schon viel mehr über Sex gesprochen als noch vor ein paar Jahren. Oft ist Sexualität aber immer noch ein tabuisiertes Thema und nichts, was man am Abendbrottisch mit den Schwiegereltern bespricht. Es ist etwas sehr Persönliches und deshalb oft schambehaftet.

Sex zum Gesprächsthema mit dem Partner machen

Mit den Schwiegereltern ist das sicher schwierig, aber warum auch mit dem Partner?

Wenn man über Sex redet, zeigt man einen sehr intimen Teil von sich. Es muss eine Schwelle überwunden werden. Nicht jede Fantasie, die man selbst hat, findet der Partner auch gut. Damit muss man umgehen können. Wenn man es aber schafft, Sex zum Gesprächsthema in einer Beziehung zu machen, kann das die Partnerschaft festigen.

Wie genau kommt da die Sexualtherapeutin ins Spiel? Geben Sie Sextipps?

Tatsächlich nicht. Ich kann gar keine konkreten Sextipps geben, da Paare sehr unterschiedlich funktionieren. Ich gucke eher zusammen mit den Partnern, wie man an die Probleme herankommt, die sie in die Praxis geführt haben. In Beziehungen geht es immer um Konsens. Meine Rolle ist herauszufinden, wie sich die Partner mit einer Idee fühlen und welche Regeln für die Umsetzung nötig sind.

Sexberatung bietet sichereren Raum für Diskussion

Das heißt, Sie agieren eher als Vermittlerin?

Genau. Ich verstehe meinen Job als Begleiterin der Paare. Ich begleite sie durch die Prozesse, die sie miteinander haben. Ich schaffe einen sicheren Raum, wo sie über Sexualität sprechen können.

Was sind das für Probleme, mit denen Rostocker zu Ihnen kommen?

Sexualität ist super vielfältig – und das sind auch die Probleme. Bei Paaren ist das Thema häufig Lustlosigkeit. Die entsteht oft durch verschiedene Lebensphasen, in denen die Partner stecken. Wenn Kinder dazukommen, sortiert sich zum Beispiel einiges neu. Dann helfe ich dabei, Zeiträume zu schaffen im stressigen Alltag. Manchmal sind aber auch Außenbeziehungen ein Thema oder bestimmte sexuelle Fantasien. Es gibt nichts, was es nicht gibt.

Sexklischees bauen Druck auf – nicht die beste Voraussetzung

Fantasien können durch Filme angeregt werden. Gleichzeitig werden dort oft auch Erwartungen an die Sexualität aufgebaut. Was macht das mit uns?

Das kann problematisch sein, da Leute sich immer wieder mit solchen Darstellungen vergleichen. Sie denken, sie haben ein Problem, dabei haben sie gar keins. Man muss nicht zwei Mal die Woche Sex haben. Wenn es für beide Partner passt, kann auch einmal im Jahr okay sein. Klischees bauen Druck auf – das ist nicht die beste Voraussetzung für Sexualität. Unter Druck funktioniert da meist nicht viel.

Der Konsum von Pornos kann die Fantasie anregen – aber auch Druck aufbauen. (Symbolfoto) © Quelle: Marcus Brandt / dpa

Hat sich unsere Sexualität durch die permanente Verfügbarkeit von Pornografie verändert?

Ja. Junge Menschen haben heute früher, als vor ein paar Jahren eine Vorstellung davon im Kopf, wie Sex sein soll. Es ist dadurch schwerer für sie, herauszufinden was ihnen persönlich gefällt. Dabei ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass die meisten Pornos nicht realistisch sind.

Kommunikation und Zeit sind der Schlüssel für guten Sex

Und woran merke ich, ob mir etwas wirklich gefällt oder es nur von mir erwartet wird?

Wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch Dinge auszuprobieren, natürlich ohne Zwang und Druck. Danach kann man reflektieren: Wie fand ich das? Wie fühlt sich das an? Manchmal fühlt es sich fremd, aber interessant an – manchmal aber auch fremd und unangenehm, dann kann es schwierig werden.

Aus Ihrer Erfahrung: Was ist der Schlüssel für ein gutes Sexleben?

Ganz klar Kommunikation und Zeit. Zeit, die man sich vor allem in langen Partnerschaften füreinander nimmt. Miteinander Räume zu schaffen, in denen man theoretisch Sex haben kann, aber nicht muss.

Und wie kann das gelingen?

Gerade weil es so schwierig ist, gemeinsame Zeit jenseits des Alltags zu finden, ist es wichtig, diese Zeit verbindlich miteinander zu planen und sie auch einzulösen, um sich immer weiter kennenzulernen, sowohl in Situationen mit anderen, aber auch in der Zweisamkeit. Gemeinsame Erlebnisse und die Möglichkeit, miteinander und übereinander immer wieder ins Gespräch zu kommen, vertiefen die Beziehung und fördern Intimität.

