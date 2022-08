﻿Gutsherr und Impfarzt will Rostocks Oberbürgermeister werden: Das sind seine wichtigsten Themen

Robert Uhde will für das höchste Amt im Rathaus kandidieren und setzt im Wahlprogramm auf sieben Schwerpunkte. Dabei will er an einigen bereits erkämpften Großprojekten für Rostock festhalten.

Rostock. Bereits in der vergangenen Woche verkündete Robert Uhde, dass er für das höchste Amt in der Hansestadt kandidieren will. Auch er will Oberbürgermeister von Rostock werden. Nun hat er erste Details seines Wahlkampfprogramms verraten. Unter anderem will der promovierte Mediziner Rostock als „Stadt der sieben Häfen“ voranbringen. So will er sich auf sieben Themenkomplexe konzentrieren: Sicherheit, Schutz, Zuversicht, Arbeit, Wissen, Bildung und Kultur. „Grundsätzlich darf im Detail kein Zweifel an einer Umsetzung langerkämpfter und diskutierter Projekte wie dem Museumsneubau, dem Theaterneubau oder auch einer stehenden Bauausführungsplanung zum Petritor gesät werden. Diese Themen gehören in unsere starke Seestadt“, betont Uhde.

Engagiert als Impfarzt im Impfzentrum und in Gutshaus-Szene