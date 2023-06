﻿Händler in MV sehen noch viel Potenzial bei E-Bikes: Die Kunden werden jünger

OZ-ePower-Messe: Testfahrten mit E-Bikes am 1. Juli

Energiewende, E-Mobilität, Top-Technologien – was Sie, liebe Leser, über die Zukunft der Energie wissen müssen, erfahren Sie am 1. Juli auf der ersten OZ-ePower-Messe in Rostock. Von 9.30 bis 17 Uhr bietet dieses Event unter anderem Fachvorträge, Expertengespräche, Infos über neue Energieformen für den Privathaushalt sowie Probefahrten mit E-Autos und E-Bikes. Auf dem Gelände der OSTSEE-ZEITUNG in der Richard-Wagner-Straße 1a in 18055 Rostock erwarten die Besucher Messestände verschiedener renommierter Firmen, die ihre neuesten Produkte und Innovationen aus den Bereichen der elektrischen Mobilität und erneuerbaren Energien präsentieren. Der Eintritt ist frei! Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://oz-epower.de/.