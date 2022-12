﻿Winterschuhe gut nachgefragt: Wo der Handel trotz Inflation Geld macht

Trotz der überall steigenden Preise sind manche Verkäufer in MV zufrieden mit dem Umsatz in der kalten Jahreszeit: So werden etwa warme Schuhe und Socken stark nachgefragt. Anderswo zeigen sich die Händler weniger optimistisch. Ein aktuelles Stimmungsbild.

Rostock. Die Kröpeliner Straße in Rostock ist am Montagnachmittag gut besucht. Viele Passanten tragen Shoppingtüten mit sich, bleiben an den Schaufenstern stehen. Auch bei „Ta Schuh So“ lassen sich Kunden beraten – hier gibt es neben Socken und Taschen auch Schuhe. „Jetzt ist die Hochsaison für Winterschuhe“, sagt Verkäuferin Jana Rottluff.

Derzeit laufen halbhohe und gefütterte Stiefel sehr gut. „Sportlich und warm“, sagt sie. „Modelle, die mit Lammfell gefüttert sind, werden derzeit besonders oft nachgefragt.“

Kunden in Shoppinglaune

Grundsätzlich ist Rottluff mit dem aktuellen Geschäft zufrieden. „Es läuft gut. Die Menschen freuen sich, dass sie in diesem wieder vor Ort einkaufen können“, sagt die Verkäuferin.

Anders sei das vor einem Jahr gewesen: Nicht nur die coronabedingte 2G-Regelung hatte dem Einzelhandel damals das Weihnachtsgeschäft einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Als der Weihnachtsmarkt abgebaut worden ist, war es ganz still in der Stadt“, erinnert sich die Rostockerin.

Inflation noch keine Auswirkung

Zum verkaufsoffenen Sonntag am 27. November seien Kunden sogar ganz aus Waren an der Müritz angereist. „Im Internet kann rund um die Uhr verkauft werden – es wäre schön, wenn wir auch öffnen dürften, wann wir wollen.“

Andere Schuhverkäufer sehen dennoch einen großen Vorteil gegenüber dem Onlinehandel. „Unser Hauptgeschäft besteht aus Beratung“, sagt Ragna Schwiedeps, Inhaberin des Kinder-Schuhgeschäfts „Schuh-Anzieher Krabutt“ in Stralsund. Auch sie ist zufrieden mit der aktuellen Situation. „Wir können uns nicht beschweren, sind gut durch die Corona-Pandemie gekommen“, zeigt sie sich optimistisch. Ein Großteil der Kundschaft seien Stammkunden. „Und die haben uns die Treue gehalten – auch während Corona.“

Jana Rottluff verkauft nicht nur Schuhe – auch Socken sind derzeit begehrt. © Quelle: Katharina Ahlers

Nach Corona: Kunden haben Nachholbedarf

Dass viele Kunden derzeit in Shoppinglaune sind, betätigt Birgit Jesske, die Modehäuser in Greifswald und Stralsund betreibt. „Wir sind sehr zuversichtlich. Sobald es kühler geworden ist, waren Mützen, Schals und Jacken sehr gefragt“, betont sie. Um die Kunden zurück in den stationären Einzelhandel zu holen, müsse man Aktionen bieten – Mitternachtsshopping nennt sie als Beispiel.

MV erwartet Umsatz von rund zwei Milliarden Euro

Doch nicht überall in der Branche laufe es so gut. Der Handelsverband Nord geht indes mit gemischten Gefühlen in die Weihnachtssaison. Die Vor-Aktionen, wie Black Friday und Cyber Monday, hätten sehr verhalten begonnen, sagte HV-Nord-Präsident Andreas Bartmann. Sowohl die schlechte Kauflaune der Kundschaft als auch ungewisse Kosten in der Energiekrise seien hierfür ausschlaggebend.

Zwar geht der Handel im Norden für die Monate November und Dezember beim Umsatz von einem nominalen Plus von 5,4 Prozent zum Vorjahr aus, wegen der hohen Inflation entspreche dies jedoch einem realen Rückgang von vier Prozent. Für Mecklenburg-Vorpommern entspreche dies einem erwarteten Umsatz von rund zwei Milliarden Euro.

Winterschuhe bei 30 Grad Außentemperatur

Für das Team vom „Schuh-Anzieher Krabutt“ ist das Weihnachtsgeschäft eigentlich schon durch, wie Ragna Schwiedeps betont. Bereits ab dem 1. Oktober hätten die Eltern angefangen, Winterschuhe für die Kinder zu kaufen – bei spätsommerlichen Temperaturen. „Beim ersten Frost war der Laden dann voll“, sagt die Chefin.

Im Geschäft, das Schwiedeps zusammen mit Kerstin Schrewe betreibt, wird auch Spielzeug verkauft. „Gerade jetzt wird das gut nachgefragt“, sagt die Stralsunderin. Ob Holzspielzeug oder Malbuch – viele Kleinigkeiten landen am Dienstag bei den Kindern im Nikolausstiefel. „Das wurde in den vergangenen Tagen öfter nachgefragt.“

Im Rostocker „Ta Schuh So“ landen vor allem Socken im Nikolausstiefel. „Ich weiß gar nicht, wie viele unserer bunten Thermo-Strümpfe ich heute schon verkauft habe. Die werden gerne verschenkt“, sagt Jana Rottluff. Schuhe selbst seien hingegen kein beliebtes Geschenk, die würden die Kunden lieber für sich selbst kaufen. „Wie heißt es? ‚Verschenke keine Schuhe, sonst rennt der Beschenkte weg‘?“, fragt die Verkäuferin und lacht.