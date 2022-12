﻿Hängepartie um Werft Warnemünde: Berlins Verhalten ist ein schlechter Witz

Kann man Gästen auf Usedom eine Kurtaxe pro Tag von 3,90 Euro zumuten, wenn sie dafür kostenlos den Bus und die Bahn in der Region nutzen können? So soll es in der Modellregion in acht Seebädern ab April 2023 laufen. Die Meinungen im Heringsdorfer Eigenbetriebsausschuss gingen weit auseinander.