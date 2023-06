Freizeit

Ostsee-Urlaub mit Kind: Top-Tipps für die Sommerferien in Rostock und Warnemünde

Die Ostsee ist in den Schulferien 2023 eine Reise wert. Für Kinder, die im Juli und August nicht nur am Strand spielen, sondern was erleben wollen, werden viele Aktivitäten angeboten. Unsere „Was machen wir heute“-Ideen für Familien und für jedes Wetter – kostenlose Angebote und Preis-Check inklusive.