﻿Hafenrundfahrt ab Warnemünde: Welche Angebote es gibt und was die Ausflüge kosten

Leinen los! Für Urlauber ist eine Hafenrundfahrt in Rostock oder Warnemünde Pflichtprogramm. Starten können sie am Alten und Neuen Strom sowie im Stadthafen auf meist zweistündigen Touren. Auch Tagestrips nach Kühlungsborn und Graal-Müritz sind möglich – eine Auswahl.

Mit dem Motorschiff „Markgrafenheide“ können Passagiere eine Stunde lang durchs Rostocker Revier schippern. Die Ausflüge der Warnow-Personenschifffahrt starten am Alten Strom in Warnemünde.

Rostock-Warnemünde. Die Sonne lacht, es weht ein leichtes Lüftchen und die Wellen schwappen entspannt gegen die Mole: So dürften sich die meisten Urlauber ihre Zeit im Ostseebad Warnemünde vorstellen. Und was könnte schöner sein, als bei traumhaftem Wetter eine Hafenrundfahrt zu machen?

Für viele Touristen gehört so ein Ausflug an Bord zum Pflichtprogramm – und auch Einheimische können noch etwas lernen, wenn die Kapitäne der Fahrgastschiffe etwas über Häfen, Werften und Stadtgeschichte erzählen. In Warnemünde und Rostock gibt es verschiedene Anbieter solcher Hafenrundfahrten. Was sie kosten und was im Preis inbegriffen ist, findet sich im folgenden Überblick – eine Auswahl.

Klassiker: Mit der Blauen Flotte von Warnemünde nach Rostock

Der wohl größte und bekannteste Anbieter ist die Blaue Flotte, betrieben von der Familie Schütt. Mit vier Schiffen sind die Kapitäne während der Saison von März bis Oktober täglich auf der Warnow in ihrem Revier unterwegs, um den Passagieren Strom, Yachthafen, Werften und die Stadtsilhouette zu zeigen.

Sie starten täglich ab 1o.30 Uhr am Neuen Strom in Warnemünde sowie am Rostocker Stadthafen. Alle halbe Stunde legt dann jeweils ein Schiff der Reederei ab, die auch Linienfahrten des öffentlichen Personennahverkehrs bedienen. Die letzten Abfahrten starten um 15.15 Uhr am Anleger Höhe Schnickmannstraße im Stadthafen und um 16.15 Uhr in Warnemünde.

Unterwegs mit „Hansestadt Rostock“ und „Mecklenburg“

Flaggschiff der Blauen Flotte ist das Motorschiff „Hansestadt Rostock“. Sie wurde auf der Lux-Werft in Köln/Bonn gebaut, 2010 in Dienst gestellt, und bietet auf 34 Metern Länge Platz für 250 Personen, die Hälfte im Salon, die Hälfte auf dem Sonnendeck. Mit ihr können Passagiere zwei Stunden lang auf große Hafenrundfahrt gehen. Sie führt von Warnemünde aus durch vier Häfen, vorbei an drei Werften bis in den Rostocker Stadthafen.

Kathrin Schütt ist Reederin der „Hansestadt Rostock“, dem Flaggschiff der Blauen Flotte in Rostock. © Quelle: Stefanie Ploch

Die gleiche Strecke können Fahrgäste mit der „Mecklenburg“ machen. Sie stammt ebenfalls aus der Lux-Werft und wurde 2003 in Dienst gestellt. Mit je 125 Plätzen im Salon und auf dem Sonnendeck ist sie etwas kleiner, aber 300 PS stark. Auch die „Kaspar Ohm“ pendelt zwischen Stadthafen und Warnemünde. Sie wurde 1998 gebaut und bietet Platz für insgesamt 230 Passagiere. Das jüngste Schiff der Blauen Flotte ist die „Rostocker 7“ mit Baujahr 2019. Sie fasst maximal 400 Personen, bietet 200 Plätze im Salon sowie 250 auf dem Sonnendeck.

Die große Hafenrundfahrt kostet auf den Schiffen der Blauen Flotte 22 Euro für Erwachsene und 11 Euro für Kinder. Für die einfache Strecke von Rostock nach Warnemünde oder umgekehrt zahlen Erwachsene 15 Euro und Kinder 7,50 Euro. Die Bordtelefone sind unter den Nummern 0173 / 91 79 178 und 0171 / 42 40 354 erreichbar.

Mit dem Schaufelraddampfer zum Schnatermann

Wenn sie nicht gerade auf dem Wasser unterwegs sind, liegen die Schiffe der Warnow-Personenschifffahrt in Warnemünde an den Liegeplätzen 9, 11 und 14 am Alten Strom. Von dort können Passagiere ganzjährig ab circa 10 Uhr und alle Stunde auf die einstündige Hafenrundfahrt mit der „Warnowstar“ und der „Markgrafenheide“ gehen. Die kostet für Erwachsene 15 Euro und für Kinder bis einschließlich 14 Jahre 7 Euro.

Der Heckraddampfer „Schnatermann“ fährt durch einen schmalen Moorkanal in den Radelsee. Mehrmals am Tag tourt das Schiff durch die Rostocker Heide bis nach Warnemünde und zurück. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Außerdem können Fahrgäste von Warnemünde aus mit dem Heckraddampfer „Schnatermann“ eine Heiderundfahrt starten. Die führt in etwa zweieinhalb Stunden über Strom und Breitling bis zum Anleger am Schnatermann, der dem Schiff seinem Namen gab. Weiter geht es von dort über Moorgraben und Radelsee bis zum Anleger Markgrafenheide und schließlich wieder zurück ins Ostseebad. Für Erwachsene kostet dieser Ausflug 21 Euro, für Kinder 10 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon: 0381 / 700 720 20 sowie vor Ort.

Fahrgastschifffahrt Käpp’n Brass ist ein Familienunternehmen

Die Motorschiffe „Selene“ und „Käpp’n Brass“ schippern für die Fahrgastschifffahrt Käpp’n Brass ab Warnemünde, Höhe Bahnhofsbrücke oder Westmole sowie von der Yachthafenresidenz in Hohe Düne aus. Die Touren führen den Angaben zufolge vorbei an zwei Werften direkt in den Überseehafen.

Eine Hafenrundfahrt mit der „Käpp’n Brass“ können Passagiere ab Rostock-Warnemünde machen. © Quelle: Ove Arscholl

An Bord erhalten die Gäste aktuelle Informationen zu den Sehenswürdigkeiten und Neuheiten entlang der Warnow. Auch die Reederei der Familie Möller bietet zweistündige Ausfahrten ab Warnemünde an, die sich in einem ähnlichen Preissegment bewegen. Kontakt unter Telefon: 0381 / 54 172 oder 0175 / 250 19 85

Ostsee-Mini-Kreuzfahrten mit der „Baltica“

Einst für den Einsatz in der Nordsee in Husum gebaut und oft nach Helgoland unterwegs war seit 1959 die „ Baltica“. Inzwischen ist das 50 Meter lange Schiff eine feste Größe in Warnemünde. Von dort bricht es mit bis zu 320 Passagieren und einer Höchstgeschwindigkeit von 10 Knoten in der Hauptsaison von April bis Oktober täglich zu sogenannten Mini-Kreuzfahrten auf der Ostsee auf.

Fahrgäste können täglich, außer donnerstags, zu einer zweistündigen Rundfahrt ab Warnemünde vorbei am Kreuzfahrerterminal und den Werften, dem Überseehafen und dem Marinestützpunkt Hohe Düne an Bord gehen. Sie startet um 12 Uhr auf Höhe des Leuchtturms und kostet 16,50 Euro für Erwachsene und 11,50 Euro für Kinder bis 13 Jahre. Beim Kauf einer Familienkarte wird es günstiger.

Die „Baltica“ fährt von Warnemünde aus bis zur Kühlungsborner Seebrücke. © Quelle: Frank Söllner

Angeboten wird zudem täglich außer sonntags eine Fahrt nach Kühlungsborn. Die startet jeweils um 14.30 Uhr in Warnemünde. Im benachbarten Ostseebad kommen Passagiere dann 16 Uhr an und haben dort zwei Stunden Aufenthalt, bevor es um 18 Uhr in anderthalb Stunden wieder zurück zum Leuchtturm am Strom geht. Die Fahrt kostet 29,50 Euro für Erwachsene und 17,50 Euro für Kinder. Fahrten mit längerem Landgang in Kühlungsborn – über drei oder sechs Stunden – werden jeden Donnerstag angeboten, ab 9.45 oder 13 Uhr.

Sonntags geht es mit der „Baltica“ von Warnemünde nach Graal-Müritz. Das Schiff startet um 14.30 Uhr am Leuchtturm und ist anderthalb Stunden bis zur Seebrücke unterwegs. Nach zwei Stunden Aufenthalt geht es zurück. Beide Fahrten liegen im gleichen Preissegment, zu allen Zielen sind für etwas mehr als die Hälfte der Summe auch Einzelfahrten buchbar. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon: 0381 / 510 67 90 sowie vor Ort.