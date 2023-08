Newsletter „Top-News“

Freier Zoo-Eintritt – aber nicht für alle Kinder

Beim Landeszootag an diesem Dienstag hatten Kinder in Mecklenburg-Vorpommern freien Eintritt. Voraussetzung: Sie wohnen auch hier. Diese Trennung zwischen einheimischen Kindern und solchen, die zum Urlaub oder zu Besuch im Land sind, sorgt für Kritik. Die OZ hat sich im Rostocker Zoo umgehört, was Besucher dazu sagen. Außerdem gibt es Neues zum Ernte-Unfall in Hohen Luckow und eine Debatte über das Trinkgeld in der Gastronomie.