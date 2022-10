﻿Hakenkreuze an Rostocker Hauswand – Ukraine-Flüchtlinge: „Wir haben Angst“

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag, 30. Oktober, verfassungswidrige Symbole an eine Unterkunft für Geflüchtete gesprayt. Im Gebäude leben viele Familien mit Kindern. Bei ihr und ihren Nachbarn wecke dies Erinnerungen an Groß Strömkendorf, sagt eine Bewohnerin.

Symbolbild: An eine Hauswand in der Rostocker Altstadt, in dem derzeit Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht sind, wurden Hakenkreuze gesprüht.

Rostock. Die Schmierereien sind unter frischer Farbe verschwunden, die Angst aber ist noch da. Irina (Name von der Redaktion geändert) ist geschockt: Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag, 30. Oktober, Hakenkreuze an das Haus in der Rostocker Altstadt gesprüht, in dem sie und weitere Geflüchtete aus der Ukraine wohnen. „Ein furchtbares Gefühl“, sagt die junge Frau.

Nachbarn hatten am frühen Sonntagmorgen zwei Hakenkreuze – jedes ein Mal ein Meter groß – an dem Gebäude in der Kleinen Wasserstraße entdeckt und daraufhin die Polizei alarmiert. Diese ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes Rostock sicherten am Tatort Spuren, teilt ein Polizeisprecher mit. Die Fahndung nach den noch unbekannten Tätern laufe. Der Eigentümer des Hauses habe die Hakenkreuze von einer Firma überstreichen lassen.

Das Gebäude biete aktuell gut 25 Familien mit insgesamt rund 70 Personen ein Obdach, sagt Irina. Darunter seien viele Frauen und Kinder. Angesichts der Hakenkreuze seien bei ihnen sofort die Bilder von Groß Strömkendorf bei Wismar im Kopf gewesen. „Da waren es auch erst Hakenkreuze und kurz darauf hat das Haus gebrannt.“

Angst, dass sich Groß Strömkendorf wiederholt

Die im ehemaligen Hotel „Schäfer Eck“ von der DRK Soziale Betreuungsdienste MV gGmbH betriebene Flüchtlingsunterkunft am Zugang zur Insel Poel ging in der Nacht zum 20. Oktober vermutlich durch Brandstiftung in Flammen auf.

Bei den anschließenden Demonstrationen in Wismar seien auch sie und einige Frauen aus ihrem Haus in Rostock dabei gewesen, sagt Irina. Dort habe sie viele ihrer Landsleute erlebt, die gerade erst dem Krieg in der Heimat entflohen waren und durch das Feuer nun den Rest ihres Hab und Guts verloren. Sie habe große Sorgen, dass ihr selbiges passieren könnte, sagt Irina. Dennoch will beziehungsweise muss sie in der Wohnung bleiben. „Wo sollen wir denn sonst hin?“

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Tanja Sushko vom Deutsch-Ukrainischen Zentrum steht den Betroffenen in Rostock bei und weiß um deren Ängste. „Sie sind alle verständlicherweise sehr aufgeregt.“ Sie wolle sich in Abstimmung mit dem Migrantenrat um eine Polizeiwache bemühen.

Die Kriminalpolizei ermittelt indes wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise zum Täter oder der Tat nehmen das Polizeihauptrevier in Reutershagen unter der Telefon-Nummer 0381/ 49160 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

