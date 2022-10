﻿Halloween und Reformationstag: Wo Sie am 31. Oktober in Rostock frische Brötchen bekommen

Wer an Feiertagen frische Brötchen haben möchte, kann schnell vor verschlossenen Türen stehen. Bäckereien ändern dann gern ihre Öffnungszeiten. Wo sie trotz des Reformationstages in Rostock fündig werden, verrät die OZ-Übersicht.

Rostock. Mit frischen Brötchen vom Bäcker in einen freien Tag zu starten ist herrlich. Aber Vorsicht bei der Planung. Gerade an Feiertagen haben viele Filialen geschlossen. Damit Sie am 31. Oktober in den Genuss frischer Backwaren kommen können, biete die OZ eine Übersicht welche Bäckereien in Rostock geöffnet haben.

Öffnungszeiten der Lila Bäcker in Rostock an Halloween

Ulmenstraße 81: 7 bis 11 Uhr

Kröpeliner Straße 99: 7 bis 16 Uhr

Stockholmerstraße 1a: 7 bis 11 Uhr

Am Bahnhof 1: 7 bis 18 Uhr

Mühlenstraße 44: 7 bis 11 Uhr

So öffnet die Bäckerei Junge am 31. Oktober in Rostock

Kirchenplatz 6: 7 bis 18 Uhr

Teepott: 7.30 bis 17.30 Uhr

Warnowallee 30: 7 bis 17.30 Uhr

Schillingallee 35: 7 bis 17 Uhr

Barnstorfer Weg 48: 7 bis 18 Uhr

Doberaner Straße 157: 7 bis 17 Uhr

Kröpeliner Straße 73: 7 bis 17.30 Uhr

Erich-Schlesinger-Straße 28: 7 bis 17 Uhr

Auch die Bäckerei Mertins öffnet am Reformationstag in Rostock

Fährstraße 47: 7 bis 18 Uhr

Öffnungszeiten der Konditorei Nowak in Rostock zum Feiertag

Herweghstraße 51: 7 bis 18 Uhr

Thomas-Müntzer-Platz 60: 7 bis 18 Uhr

Karl-Marx-Straße 25: 7 bis 18 Uhr

Hinrichsdorfer Straße 51: 7 bis 18 Uhr

31. Oktober 2022: Diese Rostocker Bäckerei-Sparre-Filialen öffnen

Die einzigen Filialen der Bäckerei Sparre, die am 3. Oktober geöffnet haben, sind die beiden Filialen im Hauptbahnhof (Konrad-Adenauer-Platz 4 und Platz der Freundschaft 1). Diese haben von 5.30 bis 19 Uhr für Sie geöffnet.

Von OZ