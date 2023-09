﻿Halteverbot wegen zu schmaler Straße: In Rostocker Altstadt gehen Parkplätze verloren

Rostock-Stadtmitte. Die Kleine Wasserstraße in der Östlichen Altstadt von Rostock ist schmal. Dennoch durften dort bis vor Kurzem Autos parken. Damit ist es jetzt zumindest an der engsten Stelle vorbei: Nach einem Bürgerhinweis wurde dort tagsüber ein absolutes Parkverbot verhängt. Etwa 20 dringend benötigte Abstellmöglichkeiten fallen weg.

Damit reduziert sich die Zahl der verfügbaren Parkplätze in dem dicht bebauten und bewohnten Stadtviertel weiter. Der Ortsbeiratsvorsitzende Andreas Herzog (SPD) schlägt Alarm. Denn nicht nur in der Kleinen Wasserstraße gilt ein Parkverbot, auch in der angrenzenden Großen Wasserstraße wurden mehrere Parkplätze weggenommen. Und es drohen weitere massive Einschränkungen.

Ortsbeirat: Halteverbote sind unverhältnismäßig

Schon jetzt fehlen laut Herzog 800 Stellflächen in der Östlichen Altstadt. Vor Kurzem waren es noch 1000, aber in der Zählung wurden die rund 200 Plätze des Parkhauses im Petriviertel gegengerechnet – wobei sich die Frage stellt, wer aus der Östlichen Altstadt dieses Parkhaus benutzt.

Herzog ist verärgert: „Die Halteverbote sind unverhältnismäßig.“ Beispiel Kleine Wasserstraße: Dort hatte sich ein Anwohner beschwert, dass die Müllautos öfter mal über den Gehweg fahren, weil sie sonst nicht in die enge Straße kommen. Die Zuständigen der Stadtentsorgung schauten sich um und stellten dabei fest, dass die Straße weniger als 3,05 Meter breit ist. Damit sei Parken laut Straßenverkehrsordnung nicht erlaubt. Also verhängte die Stadt das Verbot.

Halteverbot wegen Lieferverkehr für nur ein Geschäft

„33 Jahre lang ist das hier gut gegangen“, kritisiert Herzog. Der befahrene Bürgersteig sei nicht beschädigt worden. Und die Müllautos seien auch immer an den parkenden Autos vorbeigekommen, bestätigt die Stadtentsorgung. „Auch die Feuerwehr überprüft regelmäßig, ob ihre Fahrzeuge durchkommen. Und da gab es ebenfalls keine Beschwerden“, so Herzog.

Beispiel Große Wasserstraße: Hier wurde nach Herzogs Informationen das Halteverbot wegen des Lieferverkehrs für einen einzelnen Betrieb verhängt. „Die Straße ist an dieser Stelle breit genug, dass der Lieferwagen auch mal in zweiter Reihe stehen kann“, findet der Ortsbeiratsvorsitzende.

An der Ecke Grubenstraße beginnt in der Großen Wasserstraße ein absolutes Haltverbot, das sich bis in die Kleine Wasserstraße hinein fortsetzt. © Quelle: Ove Arscholl

Viele weitere schmale Straßen könnten betroffen sein

Herzog befürchtet, dass die Beschränkungen in der Kleinen Wasserstraße Schule machen könnten: „Wenn man es mit den 3,05 Metern genau nimmt, dürften davon zahlreiche Straßen, nicht nur in der Altstadt, sondern auch in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt und auch in Warnemünde betroffen sein.“

Droht also bald ein flächendeckendes Halteverbot in halb Rostock? Die Stadtverwaltung wiegelt ab: „Pauschale Prüfungen gibt es nicht. Wir schauen darauf, wo schwierige Stellen hervortreten. Dies sind in der Regel Einzelfälle“, heißt es aus dem Amt für Mobilität. „Dann wird in enger Abstimmung mit allen, die sich um Funktionsabläufe in dieser Stadt kümmern, eine umfassend abgewogene Entscheidung getroffen. Diese orientiert sich immer am jeweiligen Einzelfall.“

Weiterer Parkplatzärger droht

Allerdings blieb die OZ-Anfrage, wie viele Straßen in der Hansestadt, in denen bislang geparkt werden darf, schmaler als 3,05 Meter sind, unbeantwortet. Möglicherweise ist dies gar nicht erfasst. So hätten die Autofahrer zumindest noch eine Schonfrist, bis in ihrer Straße jemand nachmisst.

In der Östlichen Altstadt droht derweil weiterer Parkplatzärger: Der bisherige Parkplatz vor dem Kuhtor könnte in wenigen Jahren ebenfalls verschwinden. Die Stadt möchte die Fläche gerne aufwerten. Zur Debatte steht dabei auch eine Bebauung mit zwei neuen Häusern. Der Parkplatz mit einigen Dutzend Stellflächen wäre dann weg.

Und der anstehende Rathausanbau macht es nicht besser: Dort sollen einmal mehrere Hundert städtische Beschäftigte arbeiten. In der geplanten Tiefgarage soll es aber nur 75 Parkplätze geben.

OZ