﻿„Alles ist auf Null gestellt“ – Empor Rostock freut sich auf das Derby in Lübeck

Reizvoll und immens wichtig – die Handballer des HC Empor Rostock sind am Montag im Derby beim VfL Lübeck-Schwartau gefordert. Darum freuen sich Trainer, Spieler und Fans auf das Duell.

Er führt den HC Empor als Kapitän aufs Feld: Torhüter Robert Wetzel. Ob er in Lübeck erneut Grund zum Jubeln hat?

Rostock. Robert Wetzel hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Die Saison 2015/16 wird der Kapitän des HC Empor Rostock wohl nie vergessen. Wetzel stand seinerzeit bei den Handballfreunden Springe zwischen den Pfosten. Die Ostwestfalen überwinterten mit 7:35 Punkten als abgeschlagenes Schlusslicht, legten eine furiose Rückrunde hin (10 Siege, 4 Unentschieden und fünf Niederlagen) und belegten am Ende Platz 15 unter 21 Zweitliga-Teams – direkt vor Empor.

Doch der sportlichen Rettung folgte das Entsetzen. Die Aufholjagd war für die Katz’, denn der Verein hatte keine Lizenz beantragt. Die Handballfreunde stiegen ab und Wetzel wechselte zum EHV Aue. „Wahrscheinlich hatte das Management nicht mehr daran geglaubt, dass wir es schaffen“, vermutet Wetzel. So etwas werde ihm mit Empor nicht passieren, ist der 32-Jährige überzeugt.

Doch zunächst muss sich Empor sportlich für ein weiteres Zweitliga-Jahr qualifizieren. Der HCE hat vor dem letzten Spiel des Jahres am Montag beim VfL Lübeck-Schwartau 7:23 Punkte und damit drei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Die Schleswig-Holsteiner (11:21) stecken ebenfalls mitten im Abstiegskampf.

„Dieses Spiel ist für uns sehr wichtig, weil Lübeck ein direkter Mitkonkurrent ist“, sagt Hafthor Vignisson. „Wir wollen unbedingt vor der Weihnachtspause gewinnen und freuen uns darauf, vor unseren Fans zu spielen, die aus Rostock mitkommen“, fügt der Isländer hinzu.

Sie werden ihre Lieblinge auch im Derby beim VfL Lübeck-Schwartau lautstark unterstützen: die Trommler des HC Empor Rostock. Mittendrin: Doreen Scholz (2.v.l.). © Quelle: Sebastian Heger

Über 100 Empor-Anhänger werden ihre Lieblinge am zweiten Weihnachtsfeiertag ab 16 Uhr in der Lübecker „Hansehölle“ unterstützen. Doreen Scholz ist dabei. „Ich hoffe auf einen Sieg“, sagt die 46-Jährige, die im Rettungsdienst tätig ist.

Doreen Scholz gehört seit drei Jahren zum Trommlerteam

Ein Arbeitskollege habe sie 2017 mit zum Handball genommen, erzählt Doreen Scholz, die seit drei Jahren zum Trommlerteam gehört und die Empor nicht nur in den Heimspielen, sondern auch auswärts so oft es geht unterstützt. Auch beim 27:25-Erfolg der Rostocker vor gut einem Jahr in Lübeck war sie dabei.

Ob für Fans, Mannschaft oder Trainer: „Das wird für alle ein schönes Spiel. Schwartau ist immer besonders, ich freue mich riesig darauf“, sagt Florian Zemlin. Der frühere Empor-Spielmacher übernahm vor exakt zwei Monaten zusammen mit Jugendkoordinator Tristan Staat die Mannschaft.

Empor macht im Spiel Sechs gegen Sechs Fortschritte

Die Ausbeute unter der Regie des Interimsduos: neun Spiele, zwei Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen. Vor allem im Spiel Sechs gegen Sechs machten die Ostseestädter Fortschritte. Das hat auch VfL-Coach David Röhrig registriert. „Die Rostocker sind sehr ausgeglichen besetzt, spielen jetzt nicht mehr so oft mit dem siebten Feldspieler, sind dafür im Sechs gegen Sechs deutlich variabler und stärker geworden“, wird er auf der Vereins-Homepage zitiert.

Florian Zemlin ist mit der Entwicklung seiner Truppe zufrieden. „Es waren kleine Schritte in die richtige Richtung“, sagt Rostocks Co-Trainer. Dieser Trend soll in Lübeck fortgesetzt werden.

Der VfL Lübeck-Schwartau fertigte den TV Hüttenberg ab

Allerdings: Am vergangenen Sonntag fertigten die Schleswig-Holsteiner den TV Hüttenberg mit 34:19 ab. „Wir sind einerseits erleichtert, weil wir das Spiel gewonnen haben“, sagt Röhrig. „Dazu freuen sich alle auf Weihnachten. An dritter Stelle sind wir aber auch extrem angespannt. Wir müssen jetzt gegen Rostock sofort nachlegen“, fordert der VfL-Coach.

„Alles steht wieder auf Null. Der Fokus liegt voll auf dem Spiel“, versichert Florian Zemlin. Und auch Hafthor Vignisson ist optimistisch, „dass wir die zwei Punkte holen und dann die Pause im Januar nutzen, um hart zu trainieren und noch stärker zu werden, wenn wir im Februar wieder anfangen“. Vielleicht startet Empor in Lübeck eine Serie, die auch Robert Wetzel nicht so schnell vergessen wird.