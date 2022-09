Er handelte mit 169 Kilo Marihuana: Prozessbeginn gegen Rostocker Drogendealer

Am 11. Oktober wird der Prozess gegen einen mutmaßlichen Rostocker Drogendealer beginnen. Die Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen den 28-Jährigen. Er soll mit großen Mengen an Marihuana gehandelt haben.

Stadtmitte. Vor dem Landgericht Rostock beginnt am 11. Oktober die Hauptverhandlung gegen den 28-jährigen Martin H. wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, in Rostock in der Zeit zwischen dem 18. Februar 2020 bis zum 29. Januar 2021 in 22 Fällen unerlaubt mit Betäubungsmitteln Handel getrieben zu haben, davon in 21 Fällen mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Kryptohandy führte zum Täter

Insgesamt geht es um den Handel mit 169 Kilogramm Marihuana, 150 Gramm Kokain, 1150 Gramm Haschisch und einem Kilogramm Amphetamin. Den Ausgangspunkt der Ermittlungen bildete die Auswertung von verschlüsselter Smartphone-Kommunikation des Anbieters Sky ECC. Der Angeklagte befindet sich seit dem 25. April dieses Jahres in Untersuchungshaft.

Von OZ/ps