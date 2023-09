Das Geld, das die Rostocker Stadtverwaltung für die Reparatur des „Pannenviertels“ an der Warnow vorgesehen hatte, soll anderweitig verwendet werden. In ein Projekt sollen gar knapp 1,8 Millionen Euro fließen.

Rostock. Schlechte Nachrichten für die Bewohner der Rostocker Holzhalbinsel: Offenbar rechnet die Hansestadt noch lange nicht mit einer Sanierung der Straßen im Quartier an der Warnow. Spätestens 2025 sollten die teilweise um mehr als 70 Zentimeter abgesackten Gehwege und Fahrbahnen aufgepolstert werden, hieß es noch zu Beginn des Jahres. Doch nun will das Rathaus das zurückgelegte Geld erst einmal in andere Projekte stecken. Das kam auf der jüngsten Sitzung der Bürgerschaft am 13. September ans Licht.