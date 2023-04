﻿Not am Mann? Wie Friseure in und um Rostock aktuell abschneiden

Personalmangel, sparende Kundschaft oder volle Auftragsbücher – wie Friseure in Rostock und Warnemünde Kunden vor dem Haardrama retten und selbst manchmal in Not geraten.

Warnemünde. Mit Vokuhila, Basecap und trendig getönter Brille empfängt Sven Kettler seine Kundschaft in seinem Friseursalon in Warnemünde. Der Friseurmeister ist gut gebucht, doch was ihm fehlt: das Personal.

Der Salon Royal Cuts in Warnemünde sticht auf den ersten Blick aus dem klassischen Salonambiente heraus. Die Atmosphäre ist auf moderne Weise rustikal charmant und gemütlich. „Ich bin ein kleiner Hobbyarchitekt und habe versucht, meine Ideen umzusetzen“, verrät der Friseur. Man möchte sich am liebsten hinsetzen und ein kühles Blondes bestellen – aber das gibt es hier nicht zum Trinken, sondern nur auf die Köpfe. Und Blond ist die größte Herausforderung, wie der 43-Jährige weiß: „Ich hatte schon weinende Blondinen hier sitzen.“

„Ich träume schlecht, wenn deine Haare in meinem Waschbecken liegen“

Geweint haben sie nicht wegen ihm, sondern eher wegen des Wunsches, eine Haarfarbe haben zu wollen, die nicht mit den Haaren kompatibel ist. „Ich träume schlecht, wenn deine Haare in meinem Waschbecken liegen“, sagt der gebürtige Neubrandenburger dann zu seinen Kundinnen, wenn er sieht, dass die Haare den Wunsch nicht vertragen. „Es ist schwierig, wenn jemand reinkommt und eine Farbe möchte, die er im Internet mit Filter und idealer Beleuchtung gesehen hat. Dann muss ich sagen: Die Farbe gibts nicht.“

Aber nicht nur junges Publikum, das gerne mit Wünschen für Trendfrisuren in den Salon kommt, zählt zu seiner Kundschaft. Auch Senioren lassen sich hier frisieren, meistens mit dem Wunsch: „Aber nicht, dass ich hinterher aussehe wie eine Oma.“ Das ist beim Royal Cuts ohnehin unwahrscheinlich, denn Lockenwickler und Trockenhauben gibt es hier nicht. „Ich mache keine Dauerwelle.“

„Ich würde es sogar mit Quereinsteigern versuchen“

Dafür kümmert sich das Team auf Wunsch auch um Bärte. „Das Thema Bart ist noch brandaktuell und ich denke, das wird auch so bleiben“, erzählt der selbst Bärtige. Mit drei Friseuren und zehn Arbeitsplätzen ist er in Warnemünde am Werk – zu wenig Personal für den 180 Quadratmeter großen Salon. In den letzten 16 Jahren hat sich der Friseur stetig vergrößert. „2007 habe ich auf 40 Quadratmetern im Hotel Neptun angefangen.“ Darauf folgte ein Laden in Warnemünde mit 80 Quadratmetern. „Dann waren wir so viele Leute, dass ich mich vergrößert habe, aber das hat leider nicht lang gehalten.“

Nach und nach bricht ihm Personal weg, das sich beruflich umorientiert. „Bei mir ist ja alles möglich, ob Vollzeit, Teilzeit oder Dreitagewoche. Friseure können auch einen Stuhl mieten. Das ist alles Verhandlungssache“, erklärt der Wahlwarnemünder, der händeringend Unterstützung sucht. „Ich würde es sogar mit Quereinsteigern versuchen.“ Das Auftragsbuch ist voll. An Kunden mangelt es hier also nicht.

Frieseurmeister: „Ich habe einen Job, der mir Spaß macht“

Verstehen kann der passionierte Friseurmeister die Personallage nicht. „Es ist ein toller Beruf. Man muss sich jeden Tag auf neue Menschen und Charaktere einstellen. Aber das macht es ja auch so spannend.“ Der Spruch „Erzähl’s doch deinem Friseur“ ist auch hier noch aktuell. „Viele erzählen auch emotionale Geschichten, die mich persönlich berühren und die ich mit nach Hause nehme.“ Aber über die Jahre weiß der Friseur damit umzugehen und freut sich auf jede neue und alte Begegnung.

Gerade voll im Kommen: „Der Vokuhila – egal ob bei Männern oder Frauen.“ Dabei steht er Trends eher kritisch gegenüber. „Es soll doch nicht jeder gleich aussehen.“ Ist denn bei ihm auch schon mal was schiefgegangen? „Wenn du mit der Maschine abrutscht, ist ein Loch in der Frisur – aber es ist ja ein nachwachsender Rohstoff“, lacht der versierte Friseur. Zum Lachen war ihm dennoch nicht immer zumute. „Es gab auch schon mal Zeiten, in denen man denkt, es geht nicht weiter.“ Aber dann klappt es doch irgendwie und der Friseur ist dankbar für die Erkenntnis: „Ich habe einen Job, der mir Spaß macht.“

Von Färbeversuchen und Friseuren als Retter

Über Personalmangel kann sich Andreas Klabunde hingegen in seinem Salon Fon in Rostock nicht beschweren. „Wir züchten unseren Nachwuchs selbst.“ Was dem Friseur auffällt: „Die Besuchshäufigkeit war vor Corona straffer.“ Die Pandemiezeit habe wohl gezeigt, dass man auch mal etwas länger ohne Friseur auskommt.

Obermeisterin der Friseurinnung Rostock Daniela Hannemann sagt: „Ich habe schon gehört, dass einige auch ihre Salons aufgeben. Dabei sind wir über 30 Jahre nach der Wende endlich dabei, ordentliche Löhne zu zahlen.“ Dass Friseurkunden sich in Krisenzeiten auch gerne mal die Haare selbst machen, ist für Hannemann, die seit 24 Jahren stolz auf ihren Job ist, klar. Und sie kennt die aktuellen Klagen der Kunden, die versuchen zu sparen. „Aber wenn man in der Krise selbst probiert, sich die Haare zu färben, und nicht schaut, was in der Farbe drin ist, dann kommen die Menschen danach doch wieder zum Friseur, um gerettet zu werden.“