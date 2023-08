﻿Handwerkslehre wieder gefragt: Möbeltischlerei bei Rostock hat 30 Bewerbungen auf zwei Stellen

Rostock/Stralsund. Die Handwerkslehre in MV ist wieder gefragt: Zum 1. August sind in der Branche 1239 junge Menschen in eine Ausbildung gestartet – zwölf Prozent mehr als noch 2022. Sie haben sich für Berufe wie Elektriker, Tischler und Mechaniker entschieden.

So hat die Möbeltischlerei mobili Art aus Klein Schwaß bei Rostock keine Probleme, gute Lehrlinge zu finden. „Dieses Jahr war es schon krass, wir hatten knapp 30 Bewerbungen auf zwei Stellen, konnten uns also die Besten aussuchen“, sagt Ausbilder Hannes Schröder. Der 28-Jährige betont auch ganz klar, worauf es ihm beim Nachwuchs ankommt: „Schulnoten sind mir nicht so wichtig, es kommt vor allem darauf an, dass jemand handwerklich geschickt ist und gut ins Team passt.“

Möbeltischlerei erfreut sich großer Nachfrage und Beliebtheit

Die Rostockerin Lena Zur hat eine der zwei Lehrstellen zum 1. August ergattert. „Ich wollte erst Innenarchitektur studieren, habe mir dann aber überlegt, dass es mehr Spaß machen würde, die Dinge auch selbst zu bauen und nicht nur zu designen“, sagt die angehende Möbeltischlerin. Handwerkliches Geschick bringt sie mit. Die 19-Jährige hat mit ihrem Vater viel gebastelt, Dinge für den Garten gestaltet und für den Kunstunterricht kleine Containerhäuschen gebaut. Seitdem in der Familie und im Bekanntenkreis bekannt sei, was sie lernen wird, hagelt es schon Aufträge, erzählt sie lachend. „Ich freue mich schon darauf, wenn ich irgendwann so weit bin, Freunden zu helfen und selbst Möbel zu bauen.“

Auch Iven Lorenz aus Wismar will sich als Möbeltischler kreativ ausleben. Trotz Abiturs hat er sich gegen das Studium entschieden. „Ich will was Handwerkliches machen, wo ich am Ende des Tages sehe, was ich gemacht habe“, sagt der 20-Jährige. Zudem wolle er nicht nur am Schreibtisch sitzen.

100 Prozent Chance auf Übernahme

Auch Lehrling Paul Leon Ulm sieht seine Zukunft im Handwerk. Der 16-Jährige hat jetzt seine Ausbildung beim Fachbetrieb für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) Hanke & Sohn in Lubmin begonnen. Er hat bereits in der 8. Klasse ein Praktikum in der Firma gemacht, was ihm den Einstieg erleichtert: „Mein Onkel arbeitet in einem ähnlichen Betrieb und ich durfte schon das eine oder andere Mal unterstützen.“ Er freut sich auf die Ausbildung zum Anlagenmechaniker für SHK und auf eine mögliche Übernahme nach der Lehre.

Paul Leon Ulm (16) erlernt in Lubmin den Beruf des Anlagenmechanikers SHK und stellt an seinem ersten Ausbildungstag im Materiallager Formstücke für einen Auftrag zusammen. © Quelle: Christian Rödel

„Die Chance besteht zu 100 Prozent, wenn die Auszubildenden sich geschickt und fähig anstellen. Wir sehen unsere Lehrlinge als vollwertiges Mitglied unseres Betriebs und möchten ihnen auch die Chance geben, als Geselle übernommen zu werden“, versichert Geschäftsführer Marco Hanke. Der Landesinnungsmeister des Fachverbandes für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik kennt aber auch die Sorgen auf der Suche nach Nachwuchs.

Schwierig, neue Azubis für diesen Beruf zu finden

„Es ist generell schwierig, neue Auszubildende für diesen Beruf zu finden. Der Vorteil ist, dass dieses Handwerk in den letzten zwei bis drei Jahren durch die Klimawende viel mehr in den Fokus des öffentlichen Interesses gewandert ist“, sagt Hanke. Die Corona-Jahre seien schwer für die Handwerksbetriebe gewesen. Außerdem gebe es weniger Schulabgänger, was das Anwerben von Lehrlingen noch schwieriger gestaltet.

Der italienischstämmige Andrea Chialastri (16) aus Greifswald absolviert in Lubmin seine Lehre als Anlagenmechaniker SHK. Hier bestimmt er mit einem Messbesteck die Wasserhärte, um die Enthärtungsanlage richtig zu programmieren. © Quelle: Christian Rödel

Pauls Azubi-Kollege Andrea Chialastri (16) freut sich ebenfalls auf die spannende Zeit: „Ich sehe den Beruf des SHK-Handwerkers als zukunftsträchtig an, denn der Bedarf an klimaneutralen Geräten wird immer größer.“ Ihm sei der Betrieb bei der Wirtschaftsakademie Nord empfohlen worden. Er kommt aus einer Handwerksfamilie, sodass er etwas Vorwissen in seine Ausbildung mit einfließen lassen kann.

Mit einer Schultüte wurden die Azubis Mareke Kellner (18, l.) und Lukas Berg (21) an ihrem ersten Ausbildungstag bei der Stralsunder Firma Sound Projekt Stralsund begrüßt. Die beiden Stralsunder absolvieren hier eine dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. © Quelle: Christian Rödel

Laut Handwerkskammer gehört die Lehre zum Anlagenmechaniker im Sanitär- und Heizungsbereich zu den beliebtesten handwerklichen Ausbildungsberufen in diesem Jahr – hinter dem Kraftfahrzeugmechatroniker und vor dem Elektrotechniker. Im SHK-Handwerk sei die Zahl der Azubis sogar um 36 Prozent gestiegen.

