﻿Hansa-Anhänger soll Hertha-Fan totgeprügelt haben: „Das war keine Affekthandlung“

Brandon H. aus Rostock steht in Berlin vor Gericht. Der 25-Jährige soll einem Hertha-Fan mit der Faust so stark ins Gesicht geschlagen haben, dass das Opfer etwa einen Monat später an den Folgen des Traumas verstarb. Ein Augenzeuge belastet ihn im Prozess schwer.

Brandon H. aus Rostock vor dem Landgericht in Berlin mit seinem Anwalt. Ihm wird vorgeworfen, in Berlin einen Fußballfan von Hertha BSC so verletzt zu haben, dass dieser an den Folgen starb

Berlin/Rostock. Das Spiel war abgepfiffen und die Fans auf dem Heimweg, als nahe dem Berliner Olympiastadion ein 55 Jahre alter Mann tödlich verletzt wurde. Neun Monate später wird Brandon H. aus Rostock vor dem Landgericht Berlin der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen Körperverletzung mit Todesfolge vor. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Bei der Fortsetzung des Prozesses wurden am Montag, 13. März, weitere Zeugen angehört, auch ein Fußball-Fan aus Eisenhüttenstadt, der am 19. Mai 2022, dem Tattag, im Olympiastadion das Spiel Hertha gegen den Hamburger SV sah. Der 47-Jährige war Augenzeuge der Auseinandersetzung. Er schilderte vor Gericht, was sich da nach Abpfiff auf der Straße vor dem Olympiastadion abspielte: „Sie schubsten gleichermaßen. Standen sich auf Armlänge gegenüber. Dazu Rumgebrülle“, zitiert „Bild“ den Zeugen.

Für Beobachter der Szene habe es in diesem Moment so ausgesehen, als sei der Streit beigelegt. Plötzlich habe Brandon H. aber mit der linken Faust zugeschlagen, schildert der Augenzeuge laut Medienbericht: „Wer so zuschlägt, weiß, was er macht. Das war keine Affekthandlung. Wer so ausholt, weiß, dass danach Ruhe ist“, wird der Mann aus Eisenhüttenstadt zitiert. Das Opfer Michael R. sei umgefallen, ohne Reaktion.

Urteil gegen Hansa-Fan voraussichtlich am 21. März

Der 55-Jährige erlitt laut Anklage ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und starb etwa einen Monat später in einem Krankenhaus. Die Ehefrau des Opfers tritt als Nebenklägerin im Prozess auf.

Der Angeklagte war zunächst unerkannt entkommen. Auch, dass der Angeklagte nach der Tat weggelaufen ist, bestätigt der Zeuge. Die Polizei hatte mit einem Phantombild nach einem Verdächtigen gesucht, der eine Jacke mit Vereinslogo des FC Hansa Rostock getragen haben soll. Am 3. August 2022 war der Rostocker schließlich festgenommen worden.

Ende September wurde er von weiterer Untersuchungshaft verschont und ist seitdem frei. Am 21. März soll voraussichtlich das Urteil gesprochen werden.