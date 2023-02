Hansa-Chef Marien: Angreifer auf Fußballer aus Schweden kamen nicht aus Fanszene

Rostock. Nach dem Angriff auf eine Gruppe schwedischer Jugendfußballer im Umfeld das Spiels von Hansa Rostock gegen Darmstadt 98 hat sich nun Hansa-Chef Robert Marien am Montag erneut zu dem Vorfall geäußert.

„Nach unserem Kenntnisstand ist es eine Gruppe von polizeibekannten Tätern, die nicht der Fanszene zuzuordnen sind, von denen aber zwei, drei einen Hansa-Schal umhatten“, sagte Marien dem NDR. Und weiter: „Wenn ich verhindern könnte, dass sie einen Hansa-Schal tragen, würde ich es verhindern.“

Ein Angreifer ist der Polizei bekannt

Laut Polizei hätte eine zunächst unbekannte Personengruppe die Jugendspieler aus Schweden in einem Discounter nahe des Ostseestadions attackiert und sei anschließend geflüchtet. Dörte Andersen, Leiterin des Reviers Rostock-Reutershagen, sagte gegenüber dem NDR: „Danach erfolgte eine kleine Verfolgungsjagd in Richtung der Unterbringung. In dem Rahmen wurde unter anderem auch mit einer Eisenstange gedroht. Letztendlich konnte sich die Jugendmannschaft in ihrer Unterkunft in Sicherheit bringen. Die Täter haben dann auch abgelassen und sind geflüchtet.“

Die Polizei habe „sehr gute Personenbeschreibungen der Täter“ erhalten. Einer der Angreifer sei den Ermittlern inzwischen namentlich bekannt, so Andersen weiter. Die Kriminalpolizei ermittele wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs.

Hansa Rostock verurteilt Vorfälle rund um das Darmstadt-Spiel

Hansa Rostock hatte die Vorfälle rund um die Zweitligapartie, bei der unter anderem der Fanzug aus Darmstadt angegriffen, Shuttle-Busse beschädigt und im Stadion Pyrotechnik gezündet wurde, verurteilt. Auf seiner Homepage schrieb der Verein in Bezug auf die Angriffe gegen die schwedischen Nachwuchskicker: „Um es ganz deutlich zu sagen: Mit derart asozialen und völlig sinnbefreiten Handlungen werden Grenzen überschritten, und man kann sich als Verein für so ein Verhalten nur schämen. Bei unseren Gästen aus Schweden möchten wir uns auch an dieser Stelle nochmals entschuldigen und betonen, dass diese Aktion nicht für unser Verständnis von Gastfreundschaft steht.“

Zwei schwedische Jugendmannschaften von Kalmar FF seien auf Einladung des FC Hansa in Rostock gewesen, schrieb der Klub in der Mitteilung.