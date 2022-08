Rostock. Vor sogenannten Hochrisikospielen ist die Anspannung im Vorfeld immer groß – bei der Stadt, den Ordnunghütern und dem Verein selbst. Denn nie kann eine Eskalation zwischen Fanlagern gänzlich ausgeschlossen werden. Auch bei Begegnungen zwischen Hansa Rostock und dem FC St. Pauli, wie am Sonntag, hält die Hansestadt immer den Atem an. Und das nicht ganz unbegründet – wie vor allem der Fanmarsch der Rostocker Anhänger durch die Stadt zeigte.

Denn die Gruppierungen marschierten quer durch die Stadt, vorbei an Hauptverkehrsachsten, wie zwischen Holbeinplatz und dem Matrosendenkmal, und sorgten zwischenzeitlich für Straßensperrungen. Dabei wurden bei dem Marsch fast minütlich Böller gezündet und Pyrotechnik abgebrannt. Durch den dichten Rauch flogen vereinzelt sogar Flaschen durch die Gegend. Damit die hitzige Stimmung nicht noch weiter ausartete, verfolgten zahlreiche Beamte das Geschehen und hielten die Anhänger zusammen.

Rostocker Polizei: „Etwas, was uns natürlich beschäftigt“

„Wir waren mit vielen Kräften vor Ort und hatten den Aufzug natürlich zu jeder Zeit im Blick“, sagte Dörte Lembke, Sprecherin der Polizeidirektion Rostock. Es sei auch kein neues Phänomen in Rostock, „dennoch ist es etwas, was uns natürlich beschäftigt“. Denn ein Aufzug in dieser Form müsse laut Lembke im Vorfeld genehmigt werden. „Das hat den großen Vorteil, dass es dann Auflagen gibt und die Anmelder für den Marsch die Verantwortung tragen.“ Das sei verpflichtend und dann sei die Polizei auch gerne dabei, um Unterstützung zu leisten, „doch leider gehen die Anhänger einfach los“.

Polizei in Rostock: Verein muss mehr Verantwortung übernehmen

Daher steht laut Sprecherin Lembke auch Rostocks Polizeidirektor Achim Segebarth schon seit einiger Zeit im Austausch mit dem Verein. Er weise darauf hin, dass Hansa Rostock mehr Verantwortung übernehmen müsse – auch außerhalb der Stadionmauern, wie er gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG erklärt. Der Verein muss laut Segebarth klarer mit den Anhängern kommunizieren. „Auch die Anmelderegelung vor so einem Marsch muss angesprochen werden.“

An diesem Sonntag war jedenfalls keine Anmeldung bei der Stadt Rostock für den Fanmarsch eingegangen, der im Nachgang deutliche Spuren im Stadtgebiet hinterließ: Zerbrochene Flaschen, verbrannte Pyrotechnik und große Müllansammlungen lagen auf den Straßen. „Haufenweise Müll und infolgedessen eine Sperrung der Straße zwischen Matrosendenkmal und Holbeinplatz sind völlig inakzeptabel“, sagte Chris Günther von der CDU-Fraktion zu dem Thema.

Fanmarsch und Banner: Hansa Rostock bedauert Ereignisse

Auch die Verantwortlichen von Hansa Rostock bedauern die Problematik rund um die Fanmärsche – und die Hinterlassenschaften der Rostock-Anhänger: „Den Unmut über Müll, Flaschen und mögliche Sachbeschädigungen können wir absolut nachvollziehen und bedauern diesen Umstand auch deshalb, weil es vor allem jene Rostocker getroffen hat, die durch Events wie jüngst zum Beispiel der Hanse Sail oder den Jugendtreffs im Stadthafen regelmäßig diese Begleiterscheinungen zu spüren haben.“

Doch nicht nur im Stadtgebiet, auch im Stadion selbst gab es Ärger. Vor allem ein Banner mit der Aufschrift „Lichtenhagen“, welches zum Gästeblock hin ausgerichtet war, und ein Spruchband mit den Worten: „Schwule kriegen kein Nachwuchs“ schockierten im Netz und im nahen Umfeld. Diese Vorfälle bleiben jedoch nicht ohne Nachspiel: Sie haben den Deutschen Fußballbund auf den Plan gerufen. „Der Kontrollausschuss wird den Verein anschreiben und zu einer Stellungnahme zu den gezeigten Bannern auffordern. Nach Vorliegen und Auswertung der Stellungnahme wird das Gremium über den weiteren Fortgang des Verfahrens entscheiden“, hieß es am Montag vom DFB.

Rostock: Kontrollausschuss des DFB fordert Stellungnahme

Auch der Verein selbst distanzierte sich in einer Stellungnahme gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG von den Vorkommnissen: „Homophobie, Rassismus und ähnlich geartete Einstellungen und Ideologien stehen nicht für den F.C. Hansa Rostock und verbieten sich schon allein durch die in der Satzung des Vereins verankerten Werte wie Toleranz. Der F.C. Hansa Rostock ist politisch und religiös streng neutral und steht in all seinen Belangen auf demokratischer Grundlage“, ließ der Verein darin verlauten.

Das „Lichtenhagen“-Banner stehe jedoch nicht im Zusammenhang mit den dortigen Ereignissen und dem Progrom vor 30 Jahren, wie die Hansa-Verantwortlichen mitteilen. Das Banner gehöre demnach einer Fan-Gruppierung aus Lichtenhagen und „hängt schon seit über einem Jahrzehnt bei den Spielen“. Trotzdem sei „sowohl dem Verein als auch unseren Fans – gerade aus Rostock – die Schande und der Schaden für die ganze Stadt nach wie vor deutlich bewusst und selbstverständlich möchte niemand, dass sich solche Ereignisse wiederholen oder in Vergessenheit geraten.“

Jetzt beginnt bei den Hansa-Verantwortlichen jedenfalls die Aufarbeitung der Geschehnisse: „Wie bei allen Spielen des F.C. Hansa Rostock erfolgt auch für die Heimpartie am Sonntag eine Auswertung des gesamten Spieltags einschließlich der Aktionen rund um das Spiel“, teilt der Verein in einem Statement der OSTSEE-ZEITUNG mit – dazu gehöre im konkreten Fall auch der Fanmarsch durch die Stadt.

