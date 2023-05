﻿Hansa-Fanmarsch durch Rostock war nicht genehmigt: Warum griff die Polizei nicht ein?

Der Marsch von runf 4000 Hansa-Fans durch Rostock sorgt auch Tage danach noch für Nachwehen. Die Aktion war nicht offiziell angemeldet, die Behörden ließen die Fans dennoch gewähren – und geraten dafür nun selbst in die Kritik. Sogar Krankenwagen wurden aufgefordert, den Stadthafen zu meiden.

Rostock. Pyrotechnik und Böllerwürfe, Müll und Scherben auf den Straßen, massive Verkehrsbehinderungen in der gesamten Stadt: Der Fanmarsch von gut 4000 Anhängern des FC Hansa Rostock – er hat in der Hansestadt ein Nachspiel. Nach den Vorkommnissen gerät nun vor allem die Polizei in die Kritik: „Die Polizei hätte viel konsequenter eingreifen müssen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass es am Rande solcher Fanmärsche Probleme gibt“, sagt Rostocks CDU-Chefin Chris Günther.