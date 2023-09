Hansa-Heimspiel am Sonnabend: Diese Straßen werden in Rostock gesperrt

Rostock. Wegen des Heimspiels des FC Hansa Rostock gegen Fortuna Düsseldorf am Sonnabend, 16. September, kommt es zu Verkehrseinschränkungen.

Bereits ab 8 Uhr werden nach Angaben der Stadtverwaltung die Schillingallee bis zum Platz der Jugend sowie die Ernst-Heydemann-Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Auch das Parken ist in diesem Bereich ab 8 Uhr verboten. Die Notaufnahme des Universitätsklinikums Rostock ist weiterhin erreichbar.

Ab 11 Uhr gibt es Verkehrseinschränkungen in der Gartenstadt. Die Straße Am Waldessaum/Trotzenburger Weg dient den Anwohnern als Einbahnstraße ausschließlich als Einfahrt in den Bereich und der Asternweg an der Ecke Kopernikusstraße als Ausfahrt aus dem Bereich. An den übrigen Straßeneinmündungen verhindern Absperrschranken das Ein- und Ausfahren. Mit Spielbeginn werden sie wieder geöffnet.

Möglichst mit öffentlichen Verkehrsmittel zum Ostseestadion

Nach Möglichkeit sollten öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden. Die Rostocker Straßenbahn AG setzt zusätzliche Busse zur An- und Abreise ein. Im unmittelbaren Umfeld des Stadions stehen keine öffentlichen Parkplätze zur Verfügung. Auch der kostenlos nutzbare P + R-Parkplatz am Barnstorfer Ring/Groß Schwaßer Weg hat nur eine begrenzte Kapazität. Die Zufahrt sollte über den Autobahnring A 19/A20 und den Westzubringer (B 103, BAB A 20-Abfahrt Rostock West) erfolgen.

In der Umgebung des Hauptbahnhofes sind die Parkplätze am Albrecht-Kossel-Platz (Hauptbahnhof Süd) und in der Erich-Schlesinger-Straße (vor Nordex) zwischen 8 und 18 Uhr gesperrt.

