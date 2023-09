Einmal auf dem Rasen im Ostseestadion stehen! Beim Kinderfest des FC Hansa Rostock erfüllten sich große und kleine Fußballfans diesen Herzenswunsch – und wurden mit vielen Attraktionen bestens unterhalten. Impressionen in unserer Bildergalerie.

Rostock. „Ich bin schon vor der Wende Hansa-Fan gewesen“, so Mario Krüger (45). Er kommt aus Dabel bei Sternberg und war am Sonnabend mit seiner Familie nach Rostock zum „IK-Kinderfest“ nach Rostock gekommen. Mit ins Ostseestadion kamen auch Ehefrau Anja (42) und die Kinder Lenny (7) und Ruby (3). Es war eine gute Gelegenheit für die Erwachsenen, die eigene Hansa-Leidenschaft an die nächste Generation weiterzugeben, also auch für Mario Krüger, der regelmäßig bei Hansa-Heimspielen vor Ort ist. Zunächst freuten sich Lenny und Ruby aber auf die Hüpfburgen, die im Innenraum des Ostseestadions aufgebaut waren.