﻿Hansa-Rostock-Anhänger zünden Pyro und attackieren Gäste: „Alles Idioten!“

Rostock. Es ist ein weiterer trauriger Höhepunkt in Sachen Ausschreitungen rund um ein Spiel des FC Hansa Rostock. Neben massiv gezündeter Pyrotechnik im Innenbereich des Stadions war es bei der Begegnung gegen den Tabellenführer aus Darmstadt (0:1) laut Polizei zu einem Angriff auf schwedische Jugend-Mannschaften aus Kalmar gekommen. Zudem waren Shuttlebusse, mit denen Darmstädter Fans am Samstagabend, 18. Februar, vom Ostseestadion zum Hauptbahnhof gebracht wurden, von Unbekannten mit Steinen beworfen worden.

Der Verein verurteilte die Taten scharf. „Um es ganz deutlich zu sagen: Mit derart asozialen und völlig sinnbefreiten Handlungen werden Grenzen überschritten und man kann sich als Verein für so ein Verhalten nur schämen“, hieß es auf der Webseite des Clubs. Auch Sportministerin Stefanie Drese ließ verlauten, wie erschüttert sie über die Attacke gegen eine schwedische Jugend-Fußballmannschaft und die lebensgefährlichen Steinwürfe auf Shuttle-Busse sei. Reaktionen kommen auch von Leserinnen und Lesern.

„Das hat nichts mehr mit Fußball zu tun“

Sandra Kehl zeigt sich wütend: „Na da kann der Verein ja mal wieder mit einer Strafe rechnen, nur weil manche nicht nachdenken können.“ Peter Wirges ist der Ansicht: „Die kapieren das nie. Das wird den Verein tatsächlich wieder viel Geld kosten. Dafür könnte man gute Spieler verpflichten. Die haben sie doch nicht mehr alle. Das sind keine Fans, das sind Chaoten!“ Ricardo Röhrdanz dazu knapp: „Alles Idioten.“

Hannelore Dressen fragt sich nun, wohl auch nicht zum ersten Mal: „Ich verstehe nicht, wie die Chaoten es schaffen, Pyrotechnik reinzuschmuggeln. Irgendwo müssen doch Schwachstellen sein. Die sollte Hansa doch inzwischen gefunden haben und abstellen können oder haben sie zu viel Geld übrig für die Strafen?“ Fragezeichen und Unverständnis auch bei Jens Handschuck: „Reden wir hier noch von Sport? Unfassbar! Die Strafen sind einfach zu lasch.“ Hartmut Wolf setzt hinzu: „Das hat nichts mehr mit Fußball zu tun. Viele sind nur noch auf Krawall aus. Traurig, aber wahr.“

„Immer dieses Rumgejammere wegen irgendwelchen Pyros“

Pascal Schreiber tut unterdessen seinen Eindruck kund: „Ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen und es kam mir so vor, als wenn das ganze Stadion Freude an der Pyro hatte. Die zehn Minuten Spielunterbrechung wurden einfach hinten rangehängt. Was ist das Problem? Immer dieses Rumgejammere wegen irgendwelchen Pyros.“ Das könne er nicht verstehen, sagt Schreiber. Florian Plänitz ist da ganz ähnlicher Auffassung: Pyrotechnik sei kein Verbrechen, so Plänitz. „Ich finde, solange sowas in Verbindung mit einer Choreographie ist, ist das alles in Ordnung.“ Markus Schollmeyer-Güntherodt daraufhin: „Es ist verboten, ganz einfach.“

Stephan Bandow ist dieser Meinung: „Sie schaden mutwillig dem eigenen Verein. Bei so etwas hilft nur Punktabzug, damit die Vereine endlich was dagegen unternehmen.“ Thomas Eberth sagt noch: „Pyro hat im Stadion und bei Massenveranstaltungen nichts verloren. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn dem ersten die Kutte brennt.“