Faustschlag ins Gesicht: Fan von Hansa Rostock attackiert HSV-Anhängerin

Nach dem Spiel von Hansa Rostock gegen den HSV ist es am Sonntag zu einem brutalen Zwischenfall am Bahnhof gekommen: Ein Fan der Heimmannschaft soll eine Anhängerin der Hamburger ins Gesicht geschlagen haben. Es war nicht der einzige Vorfall, der zur Anzeige gebracht wurde.

Rostock. Ein Hansa-Fan soll einer Anhängerin des HSV ins Gesicht geschlagen haben. Zu dem Vorfall kam es nach Angaben der Polizei nach dem Spiel beider Vereine am Sonntag in Rostock. Demnach kam es bei der Abreise am Bahnsteig zu der Auseinandersetzung. Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

In einem weiteren Fall kam es zwischen einem HSV- und einem FCH-Anhänger zu einer Rangelei im Tunnelbereich des Hauptbahnhofes Rostock. Hinzu kamen fünf Beleidigungen (vier HSV-Anhänger und ein Hansa-Fan) gegenüber eingesetzten Beamten und eine weitere Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Hansa Rostock gegen HSZ: Polizei leitet 20 Verfahren ein

Nach der als Hochrisikospiel eingestuften Partie in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Hansa Rostock und dem Hamburger SV am Sonntag im Rostocker Ostseestadion (0:2) hat die Bundespolizei insgesamt 20 Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wie die Bundespolizeiinspektion Rostock am Montag mitteilte, wurden sechs HSV-Anhänger und zwei Hansa-Fans Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Die Anhänger hätten sich polizeilichen Maßnahmen beispielsweise durch Schläge, Fußtritte und das Werfen einer gefüllten Plastikflasche widersetzt, hieß es.

Hansa-Fan wird versuchte Gefangenenbefreiung vorgeworfen

Wegen des Versuchs der Gefangenenbefreiung wurde ein aus dem östlichen Mecklenburg-Vorpommern stammender Hansa-Fan angezeigt. Dieser wollte seinen Freund aus dem polizeilichen Gewahrsam befreien.

Durch vermutlich HSV-Fans wurden in einem Zug eine Fensterscheibe sowie am Hauptbahnhof Rostock Mülleimer sowie Stützpfeiler mit Schriftzügen beschmiert. Hier leitete die Bundespolizei drei Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt ein.