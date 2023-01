﻿Hansa Rostock führt Becherpfand im Ostseestadion ein: Was das Bier bei Heimspielen jetzt kostet

Bei Heimspielen des FC Hansa Rostock und Konzerten von Marteria und anderen Stars werden Getränke künftig in Pfandbechern ausgeschenkt. Davon sollen Umwelt, Sammler und gute Zwecke profitieren. Wer mit gefüllten Bechern werfen will, soll dagegen schlechte Karten haben.

Rostock. Das Ostseestadion in Rostock startet mit einer Neuerung ins neue Jahr: In der größten Veranstaltungsstätte Mecklenburg-Vorpommerns wird auf Mehrwegbecher umgestellt. Bei den Heimspielen des FC Hansa Rostock und allen anderen Großveranstaltungen im Ostseestadion wird an den Catering-Ständen nur noch in umweltschonende Pfandbecher ausgeschenkt. Das teilte der Fußballverein am Montag mit.

Der Startschuss für das neue Bechersystem werde beim ersten Hansa-Heimspiel der Rückrunde, am 5. Februar 2023, gegen den HSV fallen, heißt es. Zum Auftakt seien zunächst 100 000 Becher – der sogenannte Arena¨Cup der Firma Cup Concept – für das Ostseestadion produziert worden. Dabei handele es sich um einen Kunststoff-Mehrwegbecher, der sich noch in der Flugphase entleert, falls er mitsamt Getränk geworfen werden sollte. Neben den sicherheitsrelevanten Vorzügen gebe es auch praktische Vorteile. Da die Becher am Henkel ineinander stapelbar seien, werden künftig keine Pappträger mehr nötig sein, um mehrere Getränke gleichzeitig zu transportieren, so der FC Hansa.

Hansa Rostock und Partner investieren sechsstellige Summe

Die Einführung sei für den Verein und die Cateringfirma W.Holtz eine Herausforderung, sagt Hansa-Geschäftsführer Robert Marien. „Die Umstellung auf das Mehrwegsystem war ein sehr aufwendiges Projekt, das inbegriffen der Produktionszeit ein gutes Jahr Vorbereitung gebraucht hat. Bei der Umstellung, für die ein Gesamtinvestitionsvolumen im sechsstelligen Bereich aufgebracht werden musste, konnten wir auch auf die Unterstützung unserer Partner 28 Black und Lübzer bauen.“

Der Aufwand soll sich lohnen. Julia Hoffmeister, Nachhaltigkeitsbeauftragte des F.C. Hansa Rostock: „Zu unseren Heimspielen kommen im Schnitt 24 000 Zuschauer, das heißt, wir haben in der Vergangenheit allein an einem Spieltag einen Verbrauch von rund 50 000 Einwegplastikbechern gehabt. Zusammen mit allen weiteren Veranstaltungen lag der Gesamt-Verbrauch in einer Saison sogar bei 1 000 000. Mit der Einführung der wiederverwendbaren Mehrweg-Becher können wir diese Mengen an Plastikmüll nun deutlich reduzieren und einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten.“

Beim Kauf eines Getränks werden künftig zwei Euro Pfand erhoben, die nach Rückgabe des Bechers erstattet oder auch für ein ausgewähltes Projekt zum guten Zweck gespendet werden können, so der FC Hansa. Wer auf sein Geld verzichten möchte, werde auf den Promenaden spezielle Sammelbehälter finden, in die der Becher als Spende geworfen werden kann. Zudem gebe es auch die Möglichkeit, den Becher als Sammlerstück zu behalten. Zum Start wird es eine Auswahl an zunächst vier Hansa-Motiven geben, mit denen die Becher bedruckt sind. Weitere Motive werden später folgen.

Von AB