﻿Hansa Rostock gegen den HSV: Dieses Fazit ziehen Fans, Anwohner und Polizei zum Spiel

Das Nordduell gegen den Hamburger SV war das erste Heimspiel für Hansa Rostock nach der Winterpause – und gleich als Hochrisikospiel eingestuft. Die Fans waren vor dem Spiel realistisch, wurden aber trotzdem enttäuscht. Für Anwohner war es ungewöhnlich ruhig. Und die Polizei griff in Schmarl präventiv durch.

Rostock-Hansaviertel. Es war als Hochrisikospiel von der Polizei ausgerufen. FC Hansa Rostock ist zum Nordduell am Sonntag auf den Hamburger SV getroffen. Es war das erste Heimspiel in diesem Jahr. 

Endlich wieder Ostseestadion. Die Freude davor war spürbar, die Erwartungen jedoch nüchtern: „Schwer einzuschätzen, vermutlich wird es 0:1 ausgehen. Aber beim Fußball können ja auch Wunder passieren“, sagte Wilko hoffnungsvoll, als er gerade mit Freundin und zwei Freunden das letzte Bier vorm Eingang trank.

Die Freunde Johanna, Julia, Wilko und Dennis (v.l.) haben sich auf ihren ersten Besuch im Ostseestadion 2023 sehr gefreut. © Quelle: Sarah Klas

Zuvor am Rostocker Hauptbahnhof war die Stimmung aufgeheizt. 1300 HSV-Fans seien mit dem Zug angereist, so die Polizei. Um HSV- von Hansa-Fans zu trennen, sperrte die Polizei Gleis 8 und die halbe Bahnhofshalle ab. Weder Hansa-Fans noch zivile Reisende hatten eine Chance durchzukommen. Letztere mussten sich in Geduld üben. Das führte bei einigen zu Frust.

Ungewöhnlich ruhig am Rostocker Ostseestadion

Ankommende Hansa-Fans auf den anderen Gleisen freuten sich auf die Gegner. Eine schwarze Stoffwand versperrte jedoch die Sicht. Stattdessen wurde mit lautstarken Fangesängen im Bahnhofsgebäude kommuniziert.

Am Rostocker Hauptbahnhof konnten Hansa- und HSV-Fans auseinandergehalten werden. Es blieb ruhig. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Nach Angaben der Polizei sei alles ruhig verlaufen. Die gegnerischen Fans seien nicht aufeinandergetroffen. Insgesamt 2000 Beamte waren im Einsatz, damit nichts eskaliert. Die Landespolizei MV wurde von Einsatzkräften aus Schleswig-Holstein, Berlin, Bremen, Brandenburg, Sachsen und der Bundespolizei unterstützt. Die Polizei nahm vorsorglich fünf verdächtige Personen mit Schutzbewaffnung in Schmarl in Gewahrsam.

Auch Anwohner am Ostseestadion waren positiv überrascht. Dafür, dass der HSV zu Gast war, sei es ungewöhnlich ruhig gewesen. Manche wunderten sich auch, so wenig Polizeibeamte zu sehen.

Die üblichen Probleme blieben aber: „Seit heute morgen um 6 Uhr pinkeln die schon in den Vorgarten“, erzählt Monika Dorias. Die 63-Jährige wohnt seit drei Jahren in der Bremer Straße in Rostock. Natürlich sei es während des Spiels laut, „aber die sind ja zum Glück nur alle paar Wochen. Das ist auszuhalten“. Viel schlimmer seien Glasflaschen und Müll im Vorgarten.

Nach dem Spiel war die Stimmung gedrückt

Noch vor dem Spiel war die Stimmung ausgelassen. Hansa-Fans aus allen Teilen des Landes strömten heran. Für einen war es ein besonderer Tag: Finley aus Stralsund feierte seinen achten Geburtstag. Das erste Mal ins Stadion zum FC Hansa Spiel zu fahren, war ein ganz besonderes Geschenk. Prognose der Familie: „Wir rechnen mit 0:2.“

Nach 90 Minuten und sechs Minuten Nachspielzeit zeigte sich: Der Tipp war richtig. Ausgerechnet in der 94. Minute schoss Andràs Németh das zweite Tor für den HSV. Entsprechend war die Laune der Hansa-Fans nach Abpfiff. „Not hat gegen Elend gespielt und Elend hat gewonnen“, heißt es da im stürmischen Vorbeigehen. Nur wenige haben ihr Lachen behalten. Das Spiel sei insgesamt ernüchternd gewesen, auch die Stimmung im Stadion habe zu wünschen übrig gelassen.

„Es kann nicht sein, dass man die Fans vom HSV im Ostseestadion hört“, findet Silvio Horn. Er war auch schon beim Hinspiel im Volksparkstadion in Hamburg. „Damals hat man nur Hansa-Gesänge gehört. Die Südkurve sollte sich wieder mehr auf den Fußball konzentrieren und weniger Energie in politische Botschaften stecken.“

Es wäre für Hansa mehr drin gewesen

Am Ende sind sich die Fans uneinig, welche Halbzeit die bessere war. So fanden die „Strick-Omis“, wie Marina Kibellus und Anke Kinnichkeit liebevoll von anderen Hansa-Fans wegen ihrer selbst gestrickten Outfits genannt werden: „Die erste Halbzeit war super, danach hat der Schiri gegen uns gepfiffen. Und die Hamburger haben sich nicht benommen. Ständig haben sie Pyrotechnik gezündet.“ Das hat auch andere gestört.

Monika Kibellus und Anke Kinnichkeit sind die „Strick-Omis“ unter den Fans des FC Hansa. © Quelle: Sarah Klas

Ein Großteil ist sich aber einig: Ein Besuch im Ostseestadion lohne sich immer. Das Ergebnis habe man ahnen können, trotzdem sei mehr drin gewesen.

Die HSV-Fans wurden in Bussen von der Polizei zum Hauptbahnhof zurück eskortiert. Laut Polizei wurde in einem ICE ein Hansa-Fan von HSV-Fans angegriffen und verletzt. Die Situation konnte jedoch schnell entschärft werden, wie Frank Scholl von der Bundespolizeiinspektion Rostock mitteilte.