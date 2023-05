﻿OZ live vom Hansa-Fanmarsch durch Rostock: Tausende laufen zum Ostseestadion

Aufwendige Untersuchungen

Gasexplosion in Ferienhaus auf Rügen: Gutachter vermutet technischen Defekt

Die Gasexplosion in einem Ferienhaus in Putgarten auf Rügen ist wohl auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Ein Gutachter stellte Trümmerteile sicher und kündigte weitere Untersuchungen an.