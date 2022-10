﻿Hansa Rostock gegen Kaiserslautern: Droht ein Verkehrs-Chaos vor dem Spiel?

Das Feuer in Groß Strömkendorf bei Wismar, bei dem eine Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine abgebrannt ist, beschäftigt mittlerweile auch Prominente in Deutschland und MV. So haben sich Schauspieler Elyas M’Barek und Erbeerkönig Robert Dahl in Sozialen Netzwerken dazu geäußert.