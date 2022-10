﻿Hansa Rostock gegen Kaiserslautern: Droht ein Verkehrs-Chaos vor dem Spiel?

Fans vor dem Ostseestadion: Wegen des Spiels zwischen Hansa Rostock und Kaiserslautern kommt es am Freitag zu Verkehrseinschränkungen.

Am Freitagabend (21. Oktober 2022) empfängt der FCH den FC Kaiserslautern im Ostseestadion. Anpfiff für das Spiel der 2. Bundesliga ist um 18.30 Uhr. Die Polizi rechnet mit etlichen Behinderungen im Feierabend-Verkehr. Was Pendler erwartet und was Fans für die Anreise mit Auto, Bus und Bahn wissen müssen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket