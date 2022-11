﻿Hansa Rostock: Ein Fan musste das Heimspiel teuer bezahlen

Das Heimspiel der Kogge gegen Nürnberg am Mittwoch hat dem neuen Hansa-Trainer Patrick Glöckner den ersten Punkt eingebracht. Ein Fußballfan aber musste das Spiel teuer bezahlen. Der Mann gab nicht nur den normalen Ticketpreis aus, sondern wurde im Ostseestadion ordentlich zur Kasse gebeten.

Rostocks Frederic Ananou (l.), Damian Roßbach (3. v. l.) und Anderson Lucoqui (r.) bejubeln den Torschützen Nils Fröling (M, Nr. 15) zum 1:1. Zwei Hansefans dürften an dem Spielabend hingegen weniger Grund zur Freude gehabt haben.

Rostock. Mit einem Unentschieden ist Hansa Rostocks neuer Trainer Patrick Glöckner am Mittwoch in seine Amtszeit gestartet. Das Heimspiel des FC Hansa Rostock gegen 1. FC Nürnberg endete mit einem 1:1. Tausende Fans jubelten im Stadion mit, als Nils Fröling in der Nachspielzeit einen frühen Treffer der Gastmannschaft ausglich.

Bei einem Hansa-Anhänger dürfte die Freude allerdings wohl etwas getrübt gewesen sein. Für ihn wurde der Abend richtig teuer.

Haftbefehl und Geldstrafe

Wie die Polizei mitteilt, haben die Beamten bei Kontrollen festgestellt, dass gegen besagten Heimfan ein Haftbefehl vorliegt. Der 29-Jährige habe die geforderte Geldstrafe in Höhe von 725 Euro noch vor Ort beglichen.

Polizei findet Drogen und nimmt Fan wegen Betrugs fest

Ein zweiter Hansafan dürfte ebenfalls wenige gute Erinnerungen an den Fußballabend haben. Bei einem 41-Jährigen wurden laut Polizei zunächst Betäubungsmittel festgestellt. Bei der weiteren Kontrolle sei dann aufgefallen, dass gegen den Mann ein Sicherungshaftbefehl wegen eines Betrugsdeliktes vorliege. Der Rostocker wurde festgenommen und soll am Donnerstag einem Richter am Landgericht vorgeführt werden.