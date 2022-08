Die Schlager Sail in Rostock war am Wochenende ein voller Erfolg. Trotz Dauerregen und etwas frischeren Temperaturen heizte sich die Stimmung an Bord der „Warnemünde“ schnell auf. Die Gäste hatten jedenfalls viel Spaß – und reisten für die Sause auf See teilweise auch aus dem Süden an.