﻿Mehr als 400 Polizisten sichern Viertliga-Spiel von Hansa Rostock II gegen Energie Cottbus ab

Rostock. Auf jeden Gästefan kam fast ein Polizist: Die Beamten haben das Spiel der U23 von Hansa Rostock am Mittwoch gegen Energie Cottbus mit einem Großeinsatz abgesichert.

Am Abend spielte die Zweitvertretung ihr Heimspiel gegen das Team aus Brandenburg. Die Partie in der Regionalliga Nordost verfolgten 7645 Zuschauer. Sie sorgten für eine beachtliche Atmosphäre. Etwa 500 Cottbusser nahmen die lange Anfahrt auf sich, um ihr Team im Ostseestadion zu unterstützen.

429 Beamte bei Hansas Zweitvertretung

Da es zwischen den Fanszenen in der Vergangenheit immer wieder Konflikte gab, war die Landespolizei MV mit einem Großaufgebot vor Ort. So wurde der Bahnhof quasi abgeriegelt – und der Polizeihubschrauber kreiste stundenlang über der Hansestadt.

Nach dem Ost-Duell war die Polizei zufrieden mit ihrem Einsatz. So sei es zu keinen Auseinandersetzungen zwischen den rivalisierenden Fanlagern gekommen, wie die Landespolizei bekannt gab. Dafür sorgten 429 Beamte, die unter anderem am Hauptbahnhof oder auch am Stadion im Einsatz waren.

Traditionsduelle sorgen für viel Arbeit

Die Regionalliga birgt viel Brisanz. Besonders Traditionsduelle mit Vereinen der ehemaligen DDR-Oberliga könnten den Polizeibeamten noch viel Arbeit beschaffen. Eine Vorhersage zu den kommenden Spielen sei aber nur schwer möglich, wie Dörte Lembke, Pressesprecherin der Landespolizei, mitteilt: „Wir bewerten jedes Spiel neu“, sagte sie.

Entscheidend dafür, wie viele Polizisten vor Ort gebraucht würden, sei, wie viele Karten im Vorfeld der Begegnung verkauft werden. Mehr als 7000 Zuschauer ist in der unteren Liga bereits enorm.

Hansa Rostock II bald gegen Leipzig und Erfurt

Ähnliche Zahlen könnte Hansa II bald wieder erreichen. Durch den Aufstieg stehen der U23 attraktive Partien bevor. Am 5. November kommt es zum Duell mit Lokomotive Leipzig, bevor kurz vor Weihnachten mit Rot Weiß Erfurt ein weiterer Traditionsklub in die Hansestadt kommt.

Die Kosten für die Polizeieinsätze werden dabei vom Steuerzahler getragen: „Die Herstellung der öffentlichen Sicherheit ist Aufgabe des Staates“, sagt Renate Gundlach, Pressesprecherin des Innenministeriums. Die Mittel für die Polizei seien im Haushalt des Landes MV bereits eingeplant.

Problemspiel am Sonnabend gegen Hannover 96

Auch wenn sich die Zuschauerzahlen für die Regionalliga durchaus sehen lassen können, reichen sie bei Weitem nicht an die der ersten Mannschaft heran. Am Sonnabend werden um die 25 500 Fans im Stadion erwartet. Gegen Hannover 96 möchte die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz ihren Lauf in der zweiten Liga fortsetzen.

Die Polizei stuft die Partie als Problemspiel ein, wie Dörte Lembke mitteilte. Schon weit vor dem Anpfiff der Partie um 13 Uhr werden wieder zahlreiche Beamte für einen reibungslosen Ablauf sorgen müssen.

