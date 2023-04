﻿Hansa Rostock im Abstiegskampf: „Hansa wird wieder in die 3. Liga verschwinden“

Nur ein Punkt in den vergangenen sieben Spielen, derzeit taumelt Hansa Rostock im Tabellenkeller. Zahlreiche Leser haben den Glauben an den Klassenerhalt aufgegeben. Andere aber sehen noch Chancen.

Rostock. Nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel unter Neu-Trainer Alois Schwartz und nur einem Punkt in den vergangenen sieben Spielen steckt der FC Hansa Rostock als Tabellenvorletzter weiter auf einem Abstiegsplatz fest. Damit sinken die Chancen auf den Verbleib in der 2. Liga sieben Spieltage vor dem Saisonende. Ein Umstand, der das Fanherz derzeit quält. In die Sorgen um die Zukunft des Vereins platzt die Nachricht über die Beurlaubung von Sportvorstand Martin Pieckenhagen. Leser diskutieren in den sozialen Medien, was aus ihrer Sicht schiefläuft und wie der Klassenerhalt noch zu schaffen ist.

Hannelore Dolinga sagt, sie habe „keine kämpferische Mannschaft“ auf dem Platz gesehen. Traurig sei das. „Es war ein mieses Spiel.“ Dolinga verlangt von Trainer Alois Schwartz „Aggressivität“, sonst werde es nichts, befürchtet die Leserin. Thomas Kirchner hat als Beobachter des Spiels genau das Gegenteil gesehen, schreibt: „Da war endlich Kampfgeist zu erkennen!“

Viele Leser setzen auf das Prinzip Hoffnung

Frank Krohn findet: „Noch kann man hoffen. Hätte man sie wie früher mit Punktabzug bestraft für ihre Fans, sehe es noch schlimmer aus. Also, ran jetzt!“ Andre Remer fragt sich nach etwaigen Niederlagen stets: „Warum geht es den Spielern nicht ans Geld? Wenn sie die Leistung nicht bringen, sollen sie auch nicht das Geld bekommen. Ich glaube, dass sie nicht mehr wollen. Das finde ich schade.“

Finden Sie es richtig, dass sich Hansa Rostock von Martin Pieckenhagen trennt?Stimmen Sie ab!

Eine gehörige Portion Verantwortung für die Misere hat nach Auffassung vieler Leserinnen und Leser auch der nun geschasste Manager. Zur Personalie Pieckenhagen notiert Petra Kaulfers: „Leider viel zu spät.“ Moni Schuhmacher aber findet: „Und wieder muss jemand gehen, der gar nicht auf dem Platz spielt. Nur niemals die wirklich Schuldigen angreifen.“ Mit Ironie sagt Schumacher noch: „Die Spieler sind ja eindeutig und sichtbar total motiviert.“

Für andere ist das der Anfang vom „Durchmarsch in die Regionalliga“

Karin Schmidt zeichnet ein düsteres Bild: „Der Abstieg ist durch, so viel Realismus sollte sein. Die Gefahr ist, dass sich Hansa auch in der 3. Liga nicht halten kann, denn wenn man von der zweiten kommt, glaubt man, viel besser zu sein als der Rest. Das zweite Problem ist, die Mannschaft wird sich sehr stark verändern und das dauert einfach seine Zeit, bis sich eine Mannschaft gefunden hat und auch Strukturen gebildet hat. Nur, die Zeit hat man in keiner Liga. Ich sehe die Gefahr des Durchmarschs in die Regionalliga.“ Ähnlich sieht es Jürgen Wolfgang: „Schade, aber Hansa wird wieder in die 3. Liga verschwinden und dort wohl auch zu kämpfen haben, um nicht abzusteigen. Ich habe mich sowieso gewundert, dass sie das erste Jahr in der 2. Liga überlebt haben. Eines war ja bisher immer sicher: Steigt Hansa auf, steigen sie gleich wieder ab – und beim Pokal fliegen sie gleich raus.“ Helmut Kreienbrock meint: „Über 50 Prozent der Spieler haben kein Zweitliganiveau, deshalb ist der Abstieg so gut wie sicher.“

Davon ist Kai Schlage nicht überzeugt: „Ihr schafft das. Das war eine deutliche Steigerung zu den letzten Spielen, leider am Ende der ersten Halbzeit nicht mehr aufgepasst. Wir glauben an euch. Gute Arbeit vom Trainer. Ich bin guter Dinge. Natürlich wird das nichts von heute auf morgen, aber der Wille ist da.“ Petra Laui hat auch noch Hoffnung, dem Team ruft sie zu: „Ihr könnt es doch besser, und mit den richtigen Leuten wird das schon noch. Aber bitte nicht absteigen! Auf geht’s, Hansa. Kämpfen und siegen. Ich drücke euch weiterhin feste die Daumen.“