﻿Hansa Rostock hat einen weiteren Nationalspieler: Junger Rostocker in eAuswahl berufen

Schwerin: Mädchen mit Luftdruckpistole angeschossen – Umstände unklar

Die Polizei in Schwerin ermittelt im Fall einer Jugendlichen, die von einem Schuss aus einer Luftdruckpistole im Gesicht getroffen und verletzt wurde. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, soll sich der Vorfall bereits Ende November in der Paulsstadt von Schwerin ereignet haben.