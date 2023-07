Risikospiel in Rostock: Polizei zieht positive Einsatzbilanz

Rostock. Gelungener Start für den Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock in die neue Saison – und auch die Polizei ist zufrieden. Die Ordnungshüter haben am Sonntag nach dem 2:0 (1:0)-Heimerfolg der Elf von Alois Schwartz über den 1. FC Nürnberg im Ostseestadion eine positive Einsatzbilanz gezogen.

Den Angaben zufolge blieben die Verkehrsbeeinträchtigungen im Zusammenhang mit der als Risikospiel eingestuften Partie überschaubar. Das aktualisierte Verkehrs- und Sicherheitskonzept in der benachbarten Gartenstadt habe sich bewährt. Sieben Schranken stellten sicher, dass Feuerwehr und Rettungsdienste im Bedarfsfall in die engen Straßen des Wohngebietes gelangen konnten und nicht durch Falschparker an der Durchfahrt gehindert wurden.

Rostock: Drei tätliche Angriffe auf Polizeibeamte durch Gästefans

Im Zuge der Anreise von Gästefans vom Rostocker Hauptbahnhof zum Ostseestadion gab es drei tätliche Angriffe auf Polizeibeamte. Zwei Tatverdächtige konnten bereits identifiziert werden. Es wurde entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Insgesamt waren 850 Polizeibeamtinnen und -beamte im Einsatz. Unterstützt wurde die Polizei von Kräften aus Sachsen, Berlin und der Bundespolizei.

