﻿Pyro-Ärger bei Hansa gegen Pauli: Insider erklären das Schmuggel-System der Fans

Umwelthilfe legt Widerspruch gegen Lubminer LNG-Terminal ein

Die Genehmigung für das LNG-Terminal in Lubmin sei rechtswidrig erteilt worden, so die Deutsche Umwelthilfe. Sie legt Widerspruch ein und will „die Terminals in Lubmin und vor Rügen stoppen“. Andere Umweltverbände schließen sich an.