Es ist immer das gleiche Muster: Einem Sieg lässt der FC Hansa Rostock umgehend eine Niederlage folgen – oder umgekehrt. Beim 0:2 in Karlsruhe zeigt die Härtel-Elf einen enttäuschenden Auftritt, vor allem auch offensiv. In 90 Minuten bleibt Hansa ohne Torchance.

Karlsruhe. Jens Härtel hatte von seiner Mannschaft im Vorfeld der Partie Konstanz eingefordert, doch die kann der FC Hansa derzeit nicht bieten. "Wir haben heute überhaupt nicht das auf die Kette gebracht, was wir eigentlich können", haderte Verteidiger Damian Roßbach am Sonnabend nach dem schwachen Auftritt bei der 0:2 (0:2)-Auswärtsniederlage gegen den Karlsruher SC nur sechs Tage nach dem überzeugenden Heimsieg gegen St. Pauli.

Es war der fast schon obligatorische Rückschlag. Hansa bleibt weiter im Sieg-Niederlage-Rhythmus – bisher hat es die Mannschaft von Trainer Jens Härtel noch nicht geschafft, in zwei Spielen am Stück ungeschlagen zu bleiben. „Wir müssen zusehen, endlich Konstanz reinzubekommen“, sagte Roßbach und wiederholte damit den schon vor der Partie formulierten Anspruch der Rostocker. Am Sonnabend durchkreuzte der Karlsruher SC vor 18 000 Zuschauern, darunter 1200 Hansa-Fans, auf der Stadionbaustelle im Wildpark früh dieses Vorhaben und ließ in 90 Minuten zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel an seiner Dominanz aufkommen.