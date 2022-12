﻿Keine Zuschauer beim Testspiel von Hansa Rostock beim polnischen Meister: Das ist der Grund

Eine Sturmflut an der Ostsee, ein Flugzeugunglück wie der Eurofighter-Crash 2019 oder ein Großfeuer wie in einer Recyclinganlage 2018 in Rostock: Katastrophen passieren auch in MV. Um die Menschen im Notfall warnen zu können, wurde ein solcher Großalarm am Donnerstag geprobt – mit Erfolg, meint die Landesregierung.