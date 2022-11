﻿Hansa Rostock trennt sich von Coach Härtel: „Der größte Fehler der Saison“

Während die Verantwortlichen von Hansa Rostock nach der Entscheidung warme Worte für Jens Härtel fanden, sitzt bei vielen OZ-Leserinnen und -Lesern der Stachel der Enttäuschung tief. Viele können die Entlassung nicht nachvollziehen.

Rostock. Es war wohl zuletzt die Heimniederlage gegen den SV Sandhausen vom Freitagabend, die die Verantwortlichen vom FC Hansa Rostock in ihrer Entscheidung bestärkt haben könnte. Keine 48 Stunden später war die Dienstzeit für Jens Härtel beim Fußball-Zweitligisten beendet.

Sportvorstand Martin Pieckenhagen erklärte den Schritt so: „Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche geführt und sind zu dem Fazit gekommen, dass wir nach diesen fast vier gemeinsamen Jahren, die extrem intensiv waren, nun an einem Punkt angekommen sind, an dem es Zeit für Veränderungen und neue Impulse ist.“