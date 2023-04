﻿Hansa Rostock trennt sich von Sportvorstand Martin Pieckenhagen

Treffpunkt für Teenager

Stralsunder Skatepark in Grünhufe: Was die Jugendlichen mögen – und was stört

Der Skatepark in Grünhufe ist ein beliebter Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche. Auch Lina und Justin kommen hier regelmäßig her, um an der Boulderwand zu klettern. Deswegen waren sie die besten Berater, als es nun darum ging, was man am Skatepark verbessern kann.