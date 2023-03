﻿Hansa-Spiel am Sonntag: Straßen in Rostocker Gartenstadt werden gesperrt

Rostock. Der FC Hansa Rostock empfängt am Sonntag, dem 5. März, um 13.30 Uhr in der 2. Fußball-Bundesliga den Karlsruher SC. Deshalb kommt es in der Gartenstadt zu Verkehrseinschränkungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden die Schillingallee bis zum Platz der Jugend sowie die Ernst-Heydemann-Straße ab 8 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Auch das Parken ist in diesem Bereich ab 8 Uhr verboten. Die Erreichbarkeit der Notaufnahme des Universitätsklinikums ist für Hilfesuchende gewährleistet.

Rostocker Eishalle nur zu Fuß erreichbar

Die Eishalle ist ab 8 Uhr für den Wettkampfbetrieb sowie für das um 18 Uhr stattfindende Eishockeyspiel des REC Piranhas geöffnet. Der Zugang zur Halle ist nur zu Fuß über die Kopernikusstraße/Sportforum oder den Barnstorfer Wald möglich. Die Zufahrt zum Bereich zwischen Groß Schwaßer Weg, Kopernikusstraße und Trotzenburger Weg ist ab 11.30 Uhr gesperrt. Sie ist nur für Anwohnerinnen und Anwohner sowie Berechtigte mit Sondergenehmigungen frei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Möglichkeit sollten Fußball-Fans öffentliche Verkehrsmittel nutzen, so die Stadtverwaltung. Im unmittelbaren Umfeld des Ostseestadions stehen keine öffentlichen Parkplätze zur Verfügung. Auch der P + R-Parkplatz am Barnstorfer Ring hat nur eine begrenzte Kapazität. In der Umgebung des Hauptbahnhofes sind die Parkplätze am Albrecht-Kossel-Platz (Hauptbahnhof Süd) und in der Erich-Schlesinger-Straße (vor Nordex) zwischen 8 und 19 Uhr gesperrt.

Lesen Sie auch

Für Besucherinnen und Besucher des Hansa-Spiels stehen kostenlose Stellplätze am P + R-Parkplatz Barnstorfer Ring/Groß Schwaßer Weg bereit. Die Zufahrt sollte über den Autobahnring A 19/A 20 und den Westzubringer (B 103, A-20-Abfahrt Rostock West) erfolgen.

Hansaviertel und Reutershagen umfahren

Wegen mehrerer Baustellen im Umfeld des Stadions ist auch für den Durchgangsverkehr mit starken Behinderungen zu rechnen. Laut Verwaltung „sollte der Bereich Reutershagen/Hansaviertel daher wenn möglich weiträumig umfahren werden“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs, der am Sonntag von 8 bis 20 Uhr zwischen dem Rostocker Hauptbahnhof und Rövershagen eingerichtet wird, befinden sich in der Herweghstraße (Hauptbahnhof Nord).