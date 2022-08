Startelf-Comeback nach 357 Tagen: Hansa-Verteidiger Lukas Scherff ist bei Trainer Jens Härtel nach auskurierter Knieverletzung erst mal wieder erste Wahl auf der linken Außenbahn. Wie er das Spiel gegen St. Pauli erlebte.

Rostock. Er war fast schon ein wenig in Vergessenheit geraten. Zwar trainierte Lukas Scherff nach seinem vor fast einem Jahr erlittenen Kreuzbandriss seit geraumer Zeit wieder mit der Mannschaft, doch der eher stille Schweriner gehörte zuletzt zu den "Hinterbänklern" des Rostocker Kaders. Mit einem 20-Minuten-Einsatz in Darmstadt (0:4) hob Scherff erstmals den Finger und brachte sich für höhere Aufgaben ins Gespräch. Seit Sonntag steht der 26-Jährige bei Hansa Rostock wieder in der ersten Reihe.

Beim 2:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli gehörte der "Scheriff", wie er von den Teamkollegen gerufen wird, erstmals seit 357 Tagen wieder zur Startformation. Jens Härtel hatte sich die Entscheidung, wer gegen die Kiezkicker die linke Außenbahn übernimmt, nicht leicht gemacht. Es sei lange fraglich gewesen, meinte Scherff. Einen Tag vor dem Nordderby habe der Trainer es ihm dann "so halb angedeutet", am Spieltag beim gemeinsamen Spaziergang mit der Mannschaft bekam er dann die Gewissheit, dass Härtel auf ihn setzt.