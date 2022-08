Im Transfer-Endspurt könnte noch mal Bewegung in den Kader des FC Hansa Rostock kommen. Von den bisher neun Neuzugängen sind derzeit drei Stammspieler. Wer jetzt schon wichtig ist und wer noch Anlaufschwierigkeiten hat – die „Neuen“ im OZ-Check.

Rostock. Viel Zeit bleibt nicht mehr, am Donnerstag (18 Uhr) ist Transferschluss. Danach können nur noch vertragslose Profis verpflichtet werden. Möglich, dass noch mal Bewegung in den Kader des FC Hansa kommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach einem trotz wechselhafter Leistungen ordentlichen Zweitliga-Saisonstart der Rostocker haben die ersten sieben Pflichtspiele gezeigt: In allen Bereichen gibt es noch (viel) Luft nach oben. Das gilt auch für die neun externen Neuzugänge, von denen derzeit drei zum Stammpersonal gehören. So haben Pröger, Hinterseer und Co bis jetzt eingeschlagen:

Kai Pröger (6 Einsätze; 425 Minuten): Der schnelle Stürmer eroberte sich sofort den Stammplatz neben John Verhoek und war an vier von fünf Rostocker Toren direkt beteiligt, das zeigt seinen großen Wert für die Mannschaft. Zwei Mal traf der Ex-Paderborner selbst, zwei weitere Treffer legte er Schumacher und Verhoek auf.

Allerdings schwanken seine Leistungen, auch weil es in der Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen noch holpert. Seiner Gala gegen St. Pauli ließ Pröger einen fast wirkungslosen Auftritt in Karlsruhe folgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Thill kann seine individuelle Qualität bisher nur andeuten

Sebastien Thill (5; 303): Kam als Ersatz für den kurzfristig nach Indonesien abgegebenen Hanno Behrens. Thills Champions-League-Großtat (Siegtor gegen Real Madrid) weckte im Vorfeld Erwartungen, die der luxemburgische Nationalspieler bisher noch nicht erfüllen konnte. Der Linksfuß gehört zwar zum Stammpersonal, wenn er nicht verletzt ist, ist aber bisher kein Führungsspieler und konnte seine individuelle Qualität allenfalls andeuten.

Trainer Jens Härtel verweist auf den „komplett anderen Fußball“, der bei Thills vorherigem Klub in Moldawien im Vergleich zur 2. Liga gespielt werde. „Er hat einen richtig guten linken Fuß, den haben wir eigentlich noch gar nicht gesehen. Ich wünsche mir, dass da noch mehr kommt – und da wird auch mehr kommen“, sagt der Trainer: „Das wird noch eine Weile dauern, da dürfen wir nicht ungeduldig sein.“

Lesen Sie auch

John Patrick Strauß (2; 2): Der philippinische Nationalspieler, der von Erzgebirge Aue kam, legte bei Hansa einen Fehlstart hin. Verpasste wegen einer Verletzung einen Teil der Vorbereitung und ist seitdem nicht wirklich in Tritt gekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der zweitligaerfahrene Rechtverteidiger mit Offensivdrang (105 Spiele) soll die Außenbahnen verstärken. Nach seiner enttäuschenden Hansa-Premiere beim Pokalspiel in Lübeck (0:1) stehen bisher aber nur zwei Kurzeinsätze gegen Bielefeld und St. Pauli in seiner Bilanz.

Für Ananou endet der einzige Startelf-Einsatz vorzeitig

Morris Schröter (4; 111): Der Ex-Dresdner und ehemalige Zwickauer ist noch nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen. Immerhin: Seine Einsätze werden länger. Gegen Karlsruhe durfte er erstmals eine komplette Halbzeit ran. "Ich denke, dass es durch die Spielzeit, die ich bekomme, immer besser wird", sagt der 26-Jährige.

Frederic Ananou (2; 98): Der Außenverteidiger überzeugte die Hansa-Verantwortlichen im Probetraining, wurde für ein Jahr unter Vertrag genommen und schaffte am zweiten Spieltag den Sprung in die Startelf. Ein vielversprechender Auftakt, doch der 24-Jährige wurde schnell ausgebremst. Ananou hatte bei seinem vorherigen Klub SC Paderborn immer wieder Verletzungsprobleme, das setzt sich bei Hansa fort. Sein erster Startelf-Einsatz gegen den HSV (1:0) endete vorzeitig – Muskelfaserriss.

Vor Duell gegen Ex-Klub: Hinterseer verordnet sich eine Interviewpause

Dennis Dressel (6; 540): Was seine Einsatzzeit angeht, ist der von 1860 München gekommene Mittelfeldmann schon jetzt eine Säule des Hansa-Spiels. Als einziger Feldspieler neben Innenverteidiger Ryan Malone verpasste der 23-Jährige bisher keine Spielminute.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dressel hat sich schnell in der höheren Liga akklimatisiert, er ist physisch und fußballerisch stark und kann auch aus der Distanz für Torgefahr sorgen. Von dem gebürtigen Dachauer dürfte in dieser Saison noch einiges zu erwarten sein.

Lukas Hinterseer (4; 116): Der Mittelstürmer wurde als Backup für Verhoek an Bord geholt und soll als Strafraumstürmer für mehr Torgefahr sorgen. Konnte sich nach seinen vier Einwechslungen noch nicht so in Szene setzen, wie es sich Hansa und auch er selbst erhoffen.

Vor dem Duell gegen seinen Ex-Verein Hannover 96 hat sich der 31-Jährige eine Interviewpause verordnet. Der Tiroler will offenbar lieber Taten sprechen lassen.