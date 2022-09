Wenige Stunden nach Transferschluss und zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 spricht Hansa Rostocks Sportvorstand Martin Pieckenhagen über die Erwartungen an die drei Last-Minute-Neuverpflichtungen, Sprachbarrieren und die wechselhaften Leistungen der Mannschaft.

Rostock. Es waren aufreibende Tage für Martin Pieckenhagen, das ist dem 50-Jährigen anzumerken. Im OZ-Interview zieht der Hansa-Sportchef am Freitag, 18 Stunden nach Transferschluss, Bilanz über seine Spätsommer-„Einkaufstour“. Sie hat dem Rostocker Fußball- Zweitligisten mit Rick van Drongelen (23, Union Berlin), Dong-Gyeong Lee (24, Schalke 04) und Anderson Lucoqui (25, Mainz 05) auf Leihbasis drei Bundesliga-Profis beschert. Alle haben am Freitag erstmals mit ihrer neuen Mannschaft trainiert und stehen für das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Hannover 96 zur Verfügung.

Ist im Schlussverkauf alles so gelaufen wie Sie es sich gewünscht haben?