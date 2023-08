﻿Anwohner fürchten wegen neuer Uniklinik in Rostock Verkehrschaos

Rostock. Wird das Verkehrsaufkommen, das der geplante Mammut-Neubau der Rostocker Universitätsmedizin (UMR) mit sich bringen wird, dem Hansaviertel einen Verkehrskollaps bescheren? Und zwar während des 15-jährigen Baus der rund 130 000 Quadratmeter Nutzfläche in rund zehn Gebäuden, aber auch nach Fertigstellung des UMR-Campus Schillingallee im Jahr 2038. Diese Frage stellte sich der Ortsbeirat am Dienstag auf seiner jüngsten Sitzung.

Doch großes Interesse zog diese erste Planungsrunde zum UMR-Campus, nachdem der Klinikvorstand das voraussichtlich zwei Milliarden Euro teure Megaprojekt im Januar der Rostocker Bürgerschaft und im April der breiten Öffentlichkeit präsentiert hatte, nicht nach sich. Gerade mal vier von neun Beiratsmitgliedern waren zu diesem Tagesordnungspunkt im Haus des Bauens in Rostock erschienen. Damit war der Ortsbeirat nicht beschlussfähig und die Sitzung wurde vom Vorsitzenden Tom Rückborn (Die Grünen) zu einer Informationsveranstaltung umdeklariert.

Christian Petersen, Kaufmännischer Vorstand, Professor Dr. Emil Reisinger, Wissenschaftlicher Vorstand und Dekan, Dr. Christiane Stehle, Ärztlicher Vorstand, und Annett Laban, Pflegevorstand (v. l.), präsentierten am 7. April das Modell für den Zentralcampus Schillingallee der Universitätsmedizin Rostock. © Quelle: Lea-Marie Kenzler

Und in der ging es vornehmlich um das Verkehrsaufkommen während der Bautätigkeit, aber auch im späteren Klinikbetrieb mit zwei neuen Bettenhäusern und mehreren Klinikgebäuden und Instituten im Bereich Schillingallee, Ernst-Heydemann-Straße, Rembrandtstraße, Strempelstraße und Barnstorfer Wald. Zu dem Neubau wird es am 5. September von 15 bis 19 Uhr eine Einwohnerversammlung geben. Der Ort dafür ist noch nicht bekannt.

Warum wird nicht höher gebaut?

Da man sich wegen fehlender Beschlussfähigkeit auf keine gemeinsame Position einigen konnte, haben die anwesenden Beiratsmitglieder beschlossen, dort individuell ihre Bedenken und Sorgen vorzutragen. Hauptknackpunkt bisher: Die notwendigen Parkhäuser sind in der bisher bekannt gewordenen Planung nicht berücksichtigt und sollten laut UMR-Vorstand erst mal hinten angestellt werden. Der Ortsbeirat fordert jedoch, dass erst die Parkhäuser gebaut werden, bevor die beiden neuen Bettenhäuser und Kliniken für Innere Medizin, Kinder- und Jugendmedizin und die Operative Medizin, in die auch alle in der Rostocker Innenstadt verstreuten UMR-Kliniken integriert werden sollen, entstehen.

Außerdem will sich der Beirat dafür einsetzen, dass das Mobilitätskonzept in der Planung oberste Priorität haben sollte und dort auch die Belastungen während des Baus durch Baufahrzeuge und Schwerlastverkehre berücksichtigt werden. In das Konzept solle auch der öffentliche Nahverkehr besser integriert werden. Aktuell sei die Erreichbarkeit der Klinik über Straßenbahn und Buslinien nur unbefriedigend, hieß es. Auch sollte der UMR-Vorstand angeregt werden, in Zukunft für alle Mitarbeiter das Deutschland-Ticket bereitzustellen.

Tom Rückborn (Grüne) ist Vorsitzender des Ortsbeirats Hansaviertels in Rostock und wünscht sich höhere Gebäude im neuen Klinikcampus. © Quelle: privat

Eine weitere Anregung betrifft die Geschosshöhe der Neubauten. Vorsitzender Rückborn regt an, noch weiter in die Höhe zu bauen, als mit den bisherigen Drei- bis Viergeschossern geplant, da damit die Fläche weniger verdichtet wird, mehr Raum für Grün bleibe und diese hohen Gebäude im Inneren der Klinik von außen kaum sichtbar wären. Dagegen spricht sicherlich die Einflugschneise der Rettungs-Helikopter. Doch das würde der Beirat gerne prüfen lassen. Auch, ob höhere Gebäude ein städtebauliches Problem darstellen könnten.

Was passiert mit leer stehenden Klinikbauten?

Außerdem wünscht sich der Beirat, dass geprüft wird, ob mit dem Neubau auch aktuelle Gebäude leer stehen würden, die später für alternative Zwecke wie das Schulverwaltungsamt etc. genutzt werden könnten.

Nach der Anwohnerversammlung am 5. September folgen Sitzungen der Ausschüsse für Wirtschaft und Stadtentwicklung zu diesem Thema sowie ein weiterer Ortsbeiratstermin am 12. September, bevor am 13. September die Rostocker Bürgerschaft über den Neubau berät.

